Тен Хаг по-прежнему не знает, когда вернется Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не знает, когда вернется вингер Джейдон Санчо.

Санчо не играет за "Юнайтед" с ничьей 1:1 против "Челси" в октябре. Состояние Джейдона было таким ужасным, что Тен Хаг даже был вынужден отправить подопечного тренироваться индивидуально.



Санчо пока не вернулся в общую группу. По словам Тен Хага, Джейдону все еще нужно время.



"Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее, но я не могу форсировать этот процесс. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и этот является одним из них".



"Также я должен проявить терпение, хотя я нетерпелив, потому что нам не хватает вариантов в передней линии, не хватает игроков, способных приносить пользу в Премьер-Лиге и поддерживать высочайшие стандарты футбола".



"Когда Джейдон в форме, он приносит пользу и является еще одним вариантом игры, поэтому с ним у нас больше шансов выигрывать матчи".



"С физическим состоянием также связано душевное. Думаю, он прогрессирует в физическом плане, и это поможет ему".



"Надеюсь, он быстро вернется, но я не могу сказать, сколько это займет. В данный момент он не в форме, нет".



"Нам нужно преодолеть некоторые препятствия. Думаю, он движется в правильном направлении. Я не могу форсировать этот процесс, поэтому не буду. Я буду очень рад, если он вернется к тренировкам в общей группе, в этом его следующий шаг", — цитирует Тен Хага Sky Sports.