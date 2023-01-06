Тен Хаг по-прежнему не знает, когда вернется Санчо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не знает, когда вернется вингер Джейдон Санчо.
Санчо не играет за "Юнайтед" с ничьей 1:1 против "Челси" в октябре. Состояние Джейдона было таким ужасным, что Тен Хаг даже был вынужден отправить подопечного тренироваться индивидуально.
Санчо пока не вернулся в общую группу. По словам Тен Хага, Джейдону все еще нужно время.
"Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее, но я не могу форсировать этот процесс. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и этот является одним из них".
"Также я должен проявить терпение, хотя я нетерпелив, потому что нам не хватает вариантов в передней линии, не хватает игроков, способных приносить пользу в Премьер-Лиге и поддерживать высочайшие стандарты футбола".
"Когда Джейдон в форме, он приносит пользу и является еще одним вариантом игры, поэтому с ним у нас больше шансов выигрывать матчи".
"С физическим состоянием также связано душевное. Думаю, он прогрессирует в физическом плане, и это поможет ему".
"Надеюсь, он быстро вернется, но я не могу сказать, сколько это займет. В данный момент он не в форме, нет".
"Нам нужно преодолеть некоторые препятствия. Думаю, он движется в правильном направлении. Я не могу форсировать этот процесс, поэтому не буду. Я буду очень рад, если он вернется к тренировкам в общей группе, в этом его следующий шаг", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
06.01.2023 12:00
Просмотров: 425
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: