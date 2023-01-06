Паркер: "Кейн стал бы бессмысленным приобретением для МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер заявил, что не хотел бы перехода нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна к "красным дьяволам".

В своих 300 матчах Премьер-Лиги Кейн забил 198 голов и сейчас находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен.



Однако Паркер считает, что "Юнайтед" нужен чистокровный нападающий, а не Харри, который взял за привычку отходить назад и участвовать в розыгрыше мяча.



"Я бы никогда не хотел увидеть Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Юнайтед" нуждается в центральном форварде, а не в игроке полузащиты, коим является Харри Кейн. Это было бы совершенно бессмысленное приобретение. В "Манчестер Юнайтед" он бы лишь опускался в полузащиту и играл с Каземиро и Бруну Фернандешем".



"Я видел истории в социальных сетях, и некоторые люди хотели его перехода, но мне кажется, они никогда по-настоящему не видели игру Харри Кейна. Он не является фокусной точкой команды впереди и против "Астон Виллы" был вновь ужасен".



"Поэтому ответ очень ясный: нет, я не хочу его в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Паркера Daily Mirror.