"Юнайтед" хочет купить Кудуса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывает совершить очередной трансферный рейд на свой бывший клуб "Аякс" ради полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Только минувшим летом "Юнайтед" переманил из "Аякса" защитника Лисандро Мартинеса и вингера Антони, которые обошлись "красным дьяволам" в 57 и 86 миллионов фунтов, соответственно.



Как утверждает Daily Star, теперь Тен Хаг хочет забрать из "Аякса" Кудуса, который в этом сезоне забил девять голов в Эредивизии и Лиги Чемпионов, а также дважды отличился за сборную Ганы на Чемпионате Мира в Катаре.



Тен Хаг считает, что Кудус помог бы его атакующей линии, ослабшей после ухода Криштиану Роналду. Однако "Аякс" готов потребовать у "Юнайтед" свыше 35 млн. фунтов за 22-летнего ганца.