Светская хроника за пятницу
Рандаль Коло-Муани может перебраться в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" хочет купить Деклана Райса. "Реал" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Джуда Беллингема. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры о покупке защитника "Монако" Акселя Дисаси, которого также хотят некоторые другие клубы Премьер-Лиги. (Daily Mail)
Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани находится на радаре у "Юнайтед". (Sky Sport Germany)
"Реал" ожидает опередить "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (Marca)
"Арсенал" собирается сделать предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом. (Fichajes)
Вингера "Шахтера" Михаил Мудрик уведомил свой клуб о желании перейти в "Арсенал". (90min)
"Саутгемптон" нацелился на защитника "Эвертона" Майкла Кина. (The Athletic)
"Саутгемптон" согласовал покупку вингера загребского "Динамо" Мислава Оршича за 6 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)
"Барселона" рассматривает полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в качестве преемника для Серхио Бускетса. (Goal)
"Астон Вилла" близка к покупке левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено. (The Sun)
Другое
Защитник "Эвертона" Натан Паттерсон пропустит шесть недель с травмой связок колена. (Daily Mail)
Бывший игрок "Лестера" Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал "Шарлотт" из МЛС. (Goal)
Директор "Шахтера" Дарио Срна встретился в Лондоне с бывшими игроками "Арсенала" Эдуардо и Виллианом. (The Sun)
Власти Саудовской Аравии закроют глаза на то, что нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет жить вместе с Джорджиной Родригес, хотя законы страны запрещают неженатым парам жить вместе. (talkSPORT)
06.01.2023 09:00
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Последние комментарии:
Честно говоря, я не понимаю как россияне фапла, которые кричали "Я - Россия!", могут сейчас отсиживаться дома, прячась от военкомата, когда их город Херсон оккупировали нацисты. Как вы можете называть себя мужчинами после этого?
(ответить)
Челсееееей челсееееей челсееееей
(ответить)
Такс, а что там Михайлкова госпитализировали? Заебись, ой как заебись.
Тааааак вперёд, на тот свет!
(ответить)
Челси продолжает удивлять - очень неплохо, для середняка, против Сити смотрелись. Грэм Поттер симпатичную команду строит, могут за зону ЛЕ в следующем сезоне побороться.
(ответить)
На тавая ябальника
запили пись, пись
утром зделать
хехе хехе хехе
(ответить)
Как же прекрасно началось утро...
За взятие Соледара!
(ответить)
А чего это обоссанные руснявые свинособаки раскудахтались с утра? Место своё забыли?
Потерь нет, операция проходит по плану, шуруйте в военкоматы и сможете денег заработать! ГОЙДАААААА
(ответить)
райс норм усиление
(ответить)
Если у Аль-Насра поменять в названии слова местами, то получится...
(ответить)
ВС РФ прорвали оборону Соледара — украинские боевики отступили севернее центра
Ещё в конце декабря стало известно, что российские войска начали движение по южной окраине Соледара. Сегодня военкоры сообщают, что наши военные сумели взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара.
К слову, Соледарское направление сейчас является одним из ключевых для ВС РФ. С учетом того, что ВС РФ в этот раз давят противника с юга и зачищают стратегически важные опорные пункты ВСУ, боевики вынуждены отступать севернее центра Соледара.
Для кого то этот день перестает быть томным.
(ответить)
Рад за пенсохохлов. У них больше нет клуба, без русского олигарха залупенси середняк и по другому не будет.
(ответить)
03.01.2023 22:21 #
liverputin
Эй пидарок, сосать будешь?!
(ответить)
03.01.2023 22:22 #
mancityman
ну допустим
(ответить)
03.01.2023 22:32 #
liverputin
Тогда соси, сука!
(ответить)
03.01.2023 22:45 #
mancityman
когда где у кого
Источник: http://fapl.ru/posts/97776/?c=1#c7696723
(ответить)
писькандеры летят в минск где уже 15й год подряд принимает наркорот
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пенсосвиньи что с ебалом?
(ответить)
Подзалупси, что с лицами???
(ответить)
Кстати, русосвиньи, хорошие новости. Штаты поставят в Украину Bradley, Франция AMXы. Ну и Германия ещё одну систему Патриот.
Где там ваши т62? где тачанки как у Чапаева?? Тех кого не выебут кадыровцы, будут убиты новым современным оружием. С чем собственно и поздравляю.
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Аль-Насрать
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