Светская хроника за пятницу

Светская хроника Рандаль Коло-Муани может перебраться в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" хочет купить Деклана Райса. "Реал" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Джуда Беллингема. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры о покупке защитника "Монако" Акселя Дисаси, которого также хотят некоторые другие клубы Премьер-Лиги. (Daily Mail)

Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани находится на радаре у "Юнайтед". (Sky Sport Germany)

"Реал" ожидает опередить "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (Marca)

"Арсенал" собирается сделать предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом. (Fichajes)

Вингера "Шахтера" Михаил Мудрик уведомил свой клуб о желании перейти в "Арсенал". (90min)

"Саутгемптон" нацелился на защитника "Эвертона" Майкла Кина. (The Athletic)

"Саутгемптон" согласовал покупку вингера загребского "Динамо" Мислава Оршича за 6 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)

"Барселона" рассматривает полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в качестве преемника для Серхио Бускетса. (Goal)

"Астон Вилла" близка к покупке левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено. (The Sun)

Другое

Защитник "Эвертона" Натан Паттерсон пропустит шесть недель с травмой связок колена. (Daily Mail)

Бывший игрок "Лестера" Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал "Шарлотт" из МЛС. (Goal)

Директор "Шахтера" Дарио Срна встретился в Лондоне с бывшими игроками "Арсенала" Эдуардо и Виллианом. (The Sun)

Власти Саудовской Аравии закроют глаза на то, что нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет жить вместе с Джорджиной Родригес, хотя законы страны запрещают неженатым парам жить вместе. (talkSPORT)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2153

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneycity 06.01.2023 10:53 # moneycity
    Честно говоря, я не понимаю как россияне фапла, которые кричали "Я - Россия!", могут сейчас отсиживаться дома, прячась от военкомата, когда их город Херсон оккупировали нацисты. Как вы можете называть себя мужчинами после этого?

    (ответить)

  2. ian 06.01.2023 10:52 # ian
    Челсееееей челсееееей челсееееей

    (ответить)

  3. kipeloff89 06.01.2023 10:52 # kipeloff89
    Такс, а что там Михайлкова госпитализировали? Заебись, ой как заебись.
    Тааааак вперёд, на тот свет!

    (ответить)

  4. alexomck 06.01.2023 10:48 # alexomck
    Челси продолжает удивлять - очень неплохо, для середняка, против Сити смотрелись. Грэм Поттер симпатичную команду строит, могут за зону ЛЕ в следующем сезоне побороться.

    (ответить)

  5. deman82 06.01.2023 10:47 # deman82
    На тавая ябальника
    запили пись, пись
    утром зделать
    хехе хехе хехе

    (ответить)

  6. fiezzo 06.01.2023 10:41 # fiezzo
    Как же прекрасно началось утро...
    За взятие Соледара!

    (ответить)

  7. moneycity 06.01.2023 10:38 # moneycity
    А чего это обоссанные руснявые свинособаки раскудахтались с утра? Место своё забыли?
    Потерь нет, операция проходит по плану, шуруйте в военкоматы и сможете денег заработать! ГОЙДАААААА

    (ответить)

  8. eminem97gunner 06.01.2023 10:25 # eminem97gunner
    райс норм усиление

    (ответить)

  9. suddenly 06.01.2023 10:11 # suddenly
    Если у Аль-Насра поменять в названии слова местами, то получится...

    (ответить)

  10. hunter022 06.01.2023 10:07 # hunter022
    ВС РФ прорвали оборону Соледара — украинские боевики отступили севернее центра

    Ещё в конце декабря стало известно, что российские войска начали движение по южной окраине Соледара. Сегодня военкоры сообщают, что наши военные сумели взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара.

    К слову, Соледарское направление сейчас является одним из ключевых для ВС РФ. С учетом того, что ВС РФ в этот раз давят противника с юга и зачищают стратегически важные опорные пункты ВСУ, боевики вынуждены отступать севернее центра Соледара.

    Для кого то этот день перестает быть томным.

    (ответить)

  11. quavo 06.01.2023 09:57 # quavo
    Рад за пенсохохлов. У них больше нет клуба, без русского олигарха залупенси середняк и по другому не будет.

    (ответить)

  12. fiezzo 06.01.2023 09:50 # fiezzo
    03.01.2023 22:21 #
    liverputin

    Эй пидарок, сосать будешь?!
    (ответить)
    03.01.2023 22:22 #
    mancityman

    ну допустим
    (ответить)
    03.01.2023 22:32 #
    liverputin

    Тогда соси, сука!
    (ответить)
    03.01.2023 22:45 #
    mancityman

    когда где у кого

    Источник: http://fapl.ru/posts/97776/?c=1#c7696723

    (ответить)

  13. arnold 06.01.2023 09:34 # arnold
    писькандеры летят в минск где уже 15й год подряд принимает наркорот

    (ответить)

  14. arnold 06.01.2023 09:33 # arnold
    пенсосвиньи что с ебалом?

    (ответить)

  15. gameboy 06.01.2023 09:23 # gameboy
    Подзалупси, что с лицами???

    (ответить)

  16. acceptodessa 06.01.2023 09:20 # acceptodessa
    Кстати, русосвиньи, хорошие новости. Штаты поставят в Украину Bradley, Франция AMXы. Ну и Германия ещё одну систему Патриот.
    Где там ваши т62? где тачанки как у Чапаева?? Тех кого не выебут кадыровцы, будут убиты новым современным оружием. С чем собственно и поздравляю.

    (ответить)

  17. chelsea-69 06.01.2023 09:17 # chelsea-69
    Аль-Насрать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: