Светская хроника за пятницу

Рандаль Коло-Муани может перебраться в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" хочет купить Деклана Райса. "Реал" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Джуда Беллингема. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры о покупке защитника "Монако" Акселя Дисаси, которого также хотят некоторые другие клубы Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани находится на радаре у "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



"Реал" ожидает опередить "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (Marca)



"Арсенал" собирается сделать предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом. (Fichajes)



Вингера "Шахтера" Михаил Мудрик уведомил свой клуб о желании перейти в "Арсенал". (90min)



"Саутгемптон" нацелился на защитника "Эвертона" Майкла Кина. (The Athletic)



"Саутгемптон" согласовал покупку вингера загребского "Динамо" Мислава Оршича за 6 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Барселона" рассматривает полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в качестве преемника для Серхио Бускетса. (Goal)



"Астон Вилла" близка к покупке левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено. (The Sun)



Другое



Защитник "Эвертона" Натан Паттерсон пропустит шесть недель с травмой связок колена. (Daily Mail)



Бывший игрок "Лестера" Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал "Шарлотт" из МЛС. (Goal)



Директор "Шахтера" Дарио Срна встретился в Лондоне с бывшими игроками "Арсенала" Эдуардо и Виллианом. (The Sun)



Власти Саудовской Аравии закроют глаза на то, что нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет жить вместе с Джорджиной Родригес, хотя законы страны запрещают неженатым парам жить вместе. (talkSPORT)