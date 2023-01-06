"Ливерпуль" интересуется Копмейнерсом

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" Тону Копмейнерсу.

Целью номер один "Ливерпуля" по обновлению центра поля остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако сложность и дороговизна этого трансфера заставляют "красных" держать в уме ряд более реалистичных вариантов.



Как сообщает The i, одним из таковых вариантов является Копмейнерс, который 18 месяцев назад перешел в "Аталанту" из АЗ, где уже в 21 год был капитаном команды.



24-летний Копмейнерс, который ездил со сборной Голландии на Чемпионат Мира в Катаре, находится на радаре у "Ливерпуля" уже несколько месяцев и может стать долгосрочной заменой для Фабиньо.



Добавим, Тон является левшой и способен сыграть как центрального полузащитника, так и опорника и даже центрального защитника.