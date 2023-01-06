Гвардиола: "Я — гений"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолу в шутку назвал себя "гением" после удачных замен в матче против "Челси".

Единственный гол в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне забил Рияд Махрез с передачи Джека Грилиша, причем оба этих игрока вышли на замену.



Также Гвардиола преобразил игру своей команды, поменяв крайних защитников, и после победы 0:1 Хосеп скромно похвалил себя.



"Мы неряшливо провели первый тайм. Мы не так много создавали, наш прессинг был слабым, и нам не хватало организованности, но во втором тайме, особенно благодаря Мануэлю (Аканджи) и Рико (Льюису) мы прибавили".



"Я — гений. Потому что после "Эвертона" меня спрашивали, почему я не делал замен до 81-й минуты. Я подумал об этом и сегодня произвел кое-какие замены".



"Мы могли проиграть, но теперь мы сократили отставание до пяти очков. Теперь нам на три очка меньше сражаться, и это многое значит, но мы должны проявлять себя. Быть в таком положении после четырех титулов в течение пяти лет — это нормально".



"Люди думают, что мы уже в ноябре должны становиться чемпионами, но это невозможно. У других команд нет этого давления, потому что люди с сентября говорят, что "Сити" станет чемпионом".



"Непросто подстегивать их снова после четырех титулов в течение пяти лет. Поэтому я так доволен".



"Мы предпочли бы быть ближе к вершине, но своей игрой "Арсенал" заслуживает быть выше. Для нас важно осознавать, что мы можем идти вперед снова, снова и снова, особенно как во втором тайме", — цитирует Гвардиолу The Independent.