Поттер: "Горжусь парнями"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер положительно оценил игру своей команды в проигранном матче против "Манчестер Сити".

В четверг вечером "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Сити", оставшись на 10-м месте в Премьер-Лиге, в 10 очках от зоны Лиги Чемпионов.



Однако у Поттера нет претензий к своим игрокам. Грэм призывает людей не забывать, с каким количеством травм приходится иметь дело "синим".



"Нужно учитывать все, включая потерю Рахима (Стерлинга) и Кристиана (Пулишича) так рано, и тогда становится понятно, что парни выложились без остатка".



"Это была вдохновенная игра против команды топ-уровня, поэтому — за исключением результата — я горжусь парнями".



"Должен признать, это тяжелый момент, и я сочувствую парням. Мы должны сплотиться. Парни расстроены, что проиграли, но они, включая вышедших на замену, выложились без остатка, и это все, что ты можешь просить".



"Тренер всегда несет ответственность, но ты надеешься, что люди увидят картину целиком, увидят наше положение и то, с чем мы столкнулись. Нам нужно постараться преодолеть этот шторм, сохранив равновесие. Трибуны поддерживали команду и могли видеть, что игроки делают все возможное", — цитирует Поттера The Independent.