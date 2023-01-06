"Сити" победил "Челси" и приблизился к "Арсеналу"

"Манчестер Сити" одержал победу 0:1 в гостях у "Челси", благодаря чему сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до пяти очков.

Относительно 1:1 с "Ноттингем Форест" в стартовый состав "синих" вернулись Матео Ковачич и Хаким Зийеш, заменив Жоржиньо и Мейсона Маунта.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана и Фила Фодена.



Едва начался матч, как Рахим Стерлинг получил травму. Главный тренер хозяев Грэм Поттер был вынужден ввести в игру Пьер-Эмерика Обамеянга.



На 22-й минуте Поттер произвел еще одну вынужденную замену, выпустив Кэрни Чуквуэмеку вместо Кристиана Пулишича. Что касается игры, то она была более-менее равной и без моментов.



Первый в матче удар в створ случился только на 24-й минуте, когда голкипер "Сити" Эдерсон парировал выстрел Зийеша с острого угла.



Достаточно уныло команды играли и дальше. Эрлинг Холанд впервые обнаружил себя только на 38-й минуте, пробив мимо.



Самый опасный в первом тайме момент случился на 44-й минуте, когда Чуквуэмека пробил низом с подступов к штрафной площади — штанга!



Гвардиола отреагировал на невыразительный первый тайм, убрав с поля Уолкера и Канселу. Вместо них вышли Мануэль Аканджи и Рико Льюис.



Гвардиола явно привел в чувство свою команду, и та начала второй тайм со штурма. Натан Аке пробил головой в крестовину, затем Кевин Де Брюйне ударом с границы штрафной проверил Кепу Аррисабалагу.



Довольно скоро "Челси" погасил этот порыв соперника и отметился своим моментом. Тиаго Силва пробивал из центра штрафной, но слегка не попал в створ.



Немного сбавив обороты, "Сити" по-прежнему выглядел лучше и на 63-й минуте открыл счет — благодаря двум вышедший на замену игрокам. Джек Грилиш с левого края штрафной выполнил передачу к дальней штанге, где Рияд Махрез опередил Марка Кукурелью — 0:1.



Вскоре "горожане" остепенились и без особых проблем довели дело до победы. "Синие" старались, но реальных моментов отыграться не имели.



Отрезками "Челси" был неплох, однако "Сити" сумел в нужный момент прибавить и забить гол. "Синие" продолжают болтаться в середине таблицы, имея переполненный лазарет.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче