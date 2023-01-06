"Сити" победил "Челси" и приблизился к "Арсеналу"
"Манчестер Сити" одержал победу 0:1 в гостях у "Челси", благодаря чему сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до пяти очков.
Относительно 1:1 с "Ноттингем Форест" в стартовый состав "синих" вернулись Матео Ковачич и Хаким Зийеш, заменив Жоржиньо и Мейсона Маунта.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана и Фила Фодена.
Едва начался матч, как Рахим Стерлинг получил травму. Главный тренер хозяев Грэм Поттер был вынужден ввести в игру Пьер-Эмерика Обамеянга.
На 22-й минуте Поттер произвел еще одну вынужденную замену, выпустив Кэрни Чуквуэмеку вместо Кристиана Пулишича. Что касается игры, то она была более-менее равной и без моментов.
Первый в матче удар в створ случился только на 24-й минуте, когда голкипер "Сити" Эдерсон парировал выстрел Зийеша с острого угла.
Достаточно уныло команды играли и дальше. Эрлинг Холанд впервые обнаружил себя только на 38-й минуте, пробив мимо.
Самый опасный в первом тайме момент случился на 44-й минуте, когда Чуквуэмека пробил низом с подступов к штрафной площади — штанга!
Гвардиола отреагировал на невыразительный первый тайм, убрав с поля Уолкера и Канселу. Вместо них вышли Мануэль Аканджи и Рико Льюис.
Гвардиола явно привел в чувство свою команду, и та начала второй тайм со штурма. Натан Аке пробил головой в крестовину, затем Кевин Де Брюйне ударом с границы штрафной проверил Кепу Аррисабалагу.
Довольно скоро "Челси" погасил этот порыв соперника и отметился своим моментом. Тиаго Силва пробивал из центра штрафной, но слегка не попал в створ.
Немного сбавив обороты, "Сити" по-прежнему выглядел лучше и на 63-й минуте открыл счет — благодаря двум вышедший на замену игрокам. Джек Грилиш с левого края штрафной выполнил передачу к дальней штанге, где Рияд Махрез опередил Марка Кукурелью — 0:1.
Вскоре "горожане" остепенились и без особых проблем довели дело до победы. "Синие" старались, но реальных моментов отыграться не имели.
Отрезками "Челси" был неплох, однако "Сити" сумел в нужный момент прибавить и забить гол. "Синие" продолжают болтаться в середине таблицы, имея переполненный лазарет.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
06.01.2023 00:55
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Последние комментарии:
Артууууур шо с ибалом то ?
)))
(ответить)
Челси еще и в кубке Англии с Сити в воскресенье играет)
Бедные пенсы
(ответить)
челси = лохи. слова-синонимы. хахлы - челси.
(ответить)
Просто обоссали скузню)
(ответить)
Ахахахах как же горить пукан у Астералоха
(ответить)
Пенсы с возвращением!
(ответить)
Если честно, то думал, что Сити пенсам, как минимум, 3 штуки воткнёт, а они будто запором мучаются, а не играют.
(ответить)
ИМПЕРАТОРСИ БУДЕТ НА ТРОНЕ
запомните это, мои маленькие)
(ответить)
Токмак???
(ответить)
Без Закарии у Челси совсем все печально было бы
(ответить)
10 Членси 17 25
УААААААХХХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Хахлы они таааааак ЛАХИИИИИИИ
АХАХАХА
(ответить)
пиZда, как же полыхают зеропуки, мечтающие о зоне ЛЧ))
(ответить)
Кризиный Сити вдул кризисному Челси. Другое дело, что с такой игрой ситюкам самим место в зоне ЛЕ. Может хоть её выиграют. Про Челси сказать нечего, забудьте про этот клуб.
1. Арсенал
2-3. Ньюкасл/МЮ
4. Ливерпуль
Вот такая 4-ка была бы адекватной.
(ответить)
ФК Членси - гордость пдрстов!
(с)Элтон Джон
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Слава пенсам! Челсею Слава!
(ответить)
Пенсы сасят прям как хахлы
Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
(ответить)
06.01.2023 00:53 #
thegodfather
хорошая игра.
побольше таких матчей и никаких претензий ни к поттеру ни к команде вцелом не будет.
с такой игрой в 4-ке будут
но другое дело, что это лишь вспышка разовая.
Источник: http://fapl.ru/posts/97788/?c=1#c7697250
Уахахахахахаха!
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Почтилси всего 0-1 отскочили, и это с таким сбродом игроков. Фонадам гегемонси нужно молиться на Гари Потера.
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