"Сити" победил "Челси" и приблизился к "Арсеналу"

Рияд Махрез "Манчестер Сити" одержал победу 0:1 в гостях у "Челси", благодаря чему сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до пяти очков.

Относительно 1:1 с "Ноттингем Форест" в стартовый состав "синих" вернулись Матео Ковачич и Хаким Зийеш, заменив Жоржиньо и Мейсона Маунта.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана и Фила Фодена.

Едва начался матч, как Рахим Стерлинг получил травму. Главный тренер хозяев Грэм Поттер был вынужден ввести в игру Пьер-Эмерика Обамеянга.

На 22-й минуте Поттер произвел еще одну вынужденную замену, выпустив Кэрни Чуквуэмеку вместо Кристиана Пулишича. Что касается игры, то она была более-менее равной и без моментов.

Первый в матче удар в створ случился только на 24-й минуте, когда голкипер "Сити" Эдерсон парировал выстрел Зийеша с острого угла.

Достаточно уныло команды играли и дальше. Эрлинг Холанд впервые обнаружил себя только на 38-й минуте, пробив мимо.

Самый опасный в первом тайме момент случился на 44-й минуте, когда Чуквуэмека пробил низом с подступов к штрафной площади — штанга!

Гвардиола отреагировал на невыразительный первый тайм, убрав с поля Уолкера и Канселу. Вместо них вышли Мануэль Аканджи и Рико Льюис.

Гвардиола явно привел в чувство свою команду, и та начала второй тайм со штурма. Натан Аке пробил головой в крестовину, затем Кевин Де Брюйне ударом с границы штрафной проверил Кепу Аррисабалагу.

Довольно скоро "Челси" погасил этот порыв соперника и отметился своим моментом. Тиаго Силва пробивал из центра штрафной, но слегка не попал в створ.

Немного сбавив обороты, "Сити" по-прежнему выглядел лучше и на 63-й минуте открыл счет — благодаря двум вышедший на замену игрокам. Джек Грилиш с левого края штрафной выполнил передачу к дальней штанге, где Рияд Махрез опередил Марка Кукурелью — 0:1.

Вскоре "горожане" остепенились и без особых проблем довели дело до победы. "Синие" старались, но реальных моментов отыграться не имели.

Отрезками "Челси" был неплох, однако "Сити" сумел в нужный момент прибавить и забить гол. "Синие" продолжают болтаться в середине таблицы, имея переполненный лазарет.

"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 06.01.2023 01:29 # v-0987654321
    Артууууур шо с ибалом то ?

    )))

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  2. takernotagiver 06.01.2023 01:29 # takernotagiver
    Челси еще и в кубке Англии с Сити в воскресенье играет)
    Бедные пенсы

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  3. hammersmith 06.01.2023 01:27 # hammersmith
    челси = лохи. слова-синонимы. хахлы - челси.

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  4. moneycity 06.01.2023 01:18 # moneycity
    Просто обоссали скузню)

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  5. v-0987654321 06.01.2023 01:18 # v-0987654321
    Ахахахах как же горить пукан у Астералоха

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  6. v-0987654321 06.01.2023 01:16 # v-0987654321
    Пенсы с возвращением!

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  7. sausage 06.01.2023 01:15 # sausage
    Если честно, то думал, что Сити пенсам, как минимум, 3 штуки воткнёт, а они будто запором мучаются, а не играют.

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  8. thegodfather 06.01.2023 01:14 # thegodfather
    ИМПЕРАТОРСИ БУДЕТ НА ТРОНЕ

    запомните это, мои маленькие)

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  9. moneycity 06.01.2023 01:13 # moneycity
    Токмак???

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  10. takernotagiver 06.01.2023 01:11 # takernotagiver
    Без Закарии у Челси совсем все печально было бы

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  11. v-0987654321 06.01.2023 01:10 # v-0987654321
    10 Членси 17 25


    УААААААХХХАХАХАХАХАХАХА

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  12. v-0987654321 06.01.2023 01:07 # v-0987654321
    Хахлы они таааааак ЛАХИИИИИИИ

    АХАХАХА

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  13. narcot 06.01.2023 01:06 # narcot
    пиZда, как же полыхают зеропуки, мечтающие о зоне ЛЧ))

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  14. sausage 06.01.2023 01:06 # sausage
    Кризиный Сити вдул кризисному Челси. Другое дело, что с такой игрой ситюкам самим место в зоне ЛЕ. Может хоть её выиграют. Про Челси сказать нечего, забудьте про этот клуб.
    1. Арсенал
    2-3. Ньюкасл/МЮ
    4. Ливерпуль
    Вот такая 4-ка была бы адекватной.

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  15. v-0987654321 06.01.2023 01:06 # v-0987654321
    ФК Членси - гордость пдрстов!


    (с)Элтон Джон

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  16. liverputin 06.01.2023 01:05 # liverputin
    КОРОЛИ!!!

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  17. chelsea-69 06.01.2023 01:04 # chelsea-69
    Слава пенсам! Челсею Слава!

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  18. v-0987654321 06.01.2023 01:03 # v-0987654321
    Пенсы сасят прям как хахлы

    Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

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  19. sausage 06.01.2023 01:03 # sausage
    06.01.2023 00:53 #
    thegodfather

    хорошая игра.
    побольше таких матчей и никаких претензий ни к поттеру ни к команде вцелом не будет.
    с такой игрой в 4-ке будут
    но другое дело, что это лишь вспышка разовая.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97788/?c=1#c7697250

    Уахахахахахаха!

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  20. ruchinski 06.01.2023 01:02 # ruchinski
    Почтилси всего 0-1 отскочили, и это с таким сбродом игроков. Фонадам гегемонси нужно молиться на Гари Потера.

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