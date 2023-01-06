Лопетеги возмущен, что "Ливерпуль" отдыхает на два дня больше

Хулен Лопетеги Наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги пожаловался, что "Ливерпуль" имеет большое преимущество по сравнению с его командой в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии.

Поделив очки с "Астон Виллой" в среду (1:1), в субботу вечером "Вулверхэмптон" выйдет на поле "Энфилда" против "Ливерпуля", который свой матч Премьер-Лиги — против "Брентфорда" — играл в понедельник.

Лопетеги, успел провести с "волками" только четыре матча, но уже возмущен футбольными властями, которые дали сопернику его команды лишние 48 часов.

"Я не понимаю, почему мы играем в этом соревновании, имея на два дня меньше отдыха, чем соперник. Один день — это еще может быть. Но два дня — это много".

"Это большая разница. У них на два дня больше, чтобы восстановиться. Мне жаль, но я не понимаю этого. Я не знаю, почему так происходит", — цитирует Лопетеги The Telegraph.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, Ливерпуль, Лопетеги

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. sausage 06.01.2023 01:26 # sausage
    Это Англия, детка. Добро пожаловать!

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  2. liverfun 06.01.2023 01:07 # liverfun
    это нивелирует уровень игры команд

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