Мудрик по-прежнему предпочитает "Арсенал"
"Арсенал" остается приоритетным направлением для вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, несмотря на интерес со стороны "Челси".
К настоящему моменту "Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Мудрика, но платить требуемые "Шахтером" 85 миллионов фунтов по-прежнему не готов.
В данный момент делегация "Шахтера" находится в Лондоне, где проводит переговоры не только с "Арсеналом", но и с "Челси", который тоже проявил интерес к 21-летнему игроку сборной Украины.
Однако Sky Sports утверждает, что сам Мудрик по-прежнему предпочитает перейти к "канонирам", которые в этом сезоне сражаются за титул Премьер-Лиги.
Михаил надеется, что "Арсенал" и "Шахтер" каким-нибудь образом достигнут компромисса насчет его стоимости — например, с помощью включения в сделку ряда бонусов.
05.01.2023 23:00
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