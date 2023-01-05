Мудрик по-прежнему предпочитает "Арсенал"

"Арсенал" остается приоритетным направлением для вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, несмотря на интерес со стороны "Челси".

К настоящему моменту "Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Мудрика, но платить требуемые "Шахтером" 85 миллионов фунтов по-прежнему не готов.



В данный момент делегация "Шахтера" находится в Лондоне, где проводит переговоры не только с "Арсеналом", но и с "Челси", который тоже проявил интерес к 21-летнему игроку сборной Украины.



Однако Sky Sports утверждает, что сам Мудрик по-прежнему предпочитает перейти к "канонирам", которые в этом сезоне сражаются за титул Премьер-Лиги.



Михаил надеется, что "Арсенал" и "Шахтер" каким-нибудь образом достигнут компромисса насчет его стоимости — например, с помощью включения в сделку ряда бонусов.