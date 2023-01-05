Кейн: "Запомню тот промах до конца жизни"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что память о нереализованном пенальти в матче за сборную Англии против Франции останется с ним до конца жизни.

Направив мяч над перекладиной ворот своего одноклубника Уго Льориса на 84-й минуте, Кейн не смог избавить англичан от поражения в в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.

Тем не менее, Харри уверяет, что тот промах не сломает его и не окажет отрицательного влияния на его игру.

"После того, как это случилось, я просто хотел снова сыграть как можно скорее и выкинуть это из своей головы. Ты должен попытаться совладать с этим".

"Наверное, я запомню это до конца своей жизни, но это часть игры. Это не будет влиять на меня как на игрока или человека. Я буду упорно трудиться, чтобы стать лучше", — сообщил Кейн Evening Standard.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 05.01.2023 22:18 # quavo
    Вся твоя карьера, кусок говна

    (ответить)

  2. gameboy 05.01.2023 22:05 # gameboy
    Все запомнят, кусок пидораса

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: