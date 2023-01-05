Кейн: "Запомню тот промах до конца жизни"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что память о нереализованном пенальти в матче за сборную Англии против Франции останется с ним до конца жизни.

Направив мяч над перекладиной ворот своего одноклубника Уго Льориса на 84-й минуте, Кейн не смог избавить англичан от поражения в в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.



Тем не менее, Харри уверяет, что тот промах не сломает его и не окажет отрицательного влияния на его игру.



"После того, как это случилось, я просто хотел снова сыграть как можно скорее и выкинуть это из своей головы. Ты должен попытаться совладать с этим".



"Наверное, я запомню это до конца своей жизни, но это часть игры. Это не будет влиять на меня как на игрока или человека. Я буду упорно трудиться, чтобы стать лучше", — сообщил Кейн Evening Standard.