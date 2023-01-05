Тен Хаг подтвердил, что МЮ приглашает Батленда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб приглашает голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда.

Проводив Мартина Дубравку назад в "Ньюкасл" с открытием зимнего трансферного окна, "Юнайтед" остался без дублера для своего первого номера Давида Де Хеа.



В данный момент "красные дьяволы" готовятся подтвердить переход 29-летнего Батленда, и на своей пресс-конференции в четверг Тен Хаг объяснил, зачем ему потребовался Джек.



"Мартин был отозван, а для полного комплекта мы нуждаемся в трех опытных голкиперах".



"У нас есть ряд молодых голкиперов, и они хороши, но у нас так много матчей, поэтому нам нужно, чтобы три хороших голкипера принимали участие тренировках. Кроме того, когда возникнут проблемы, тебе нужен опыт в воротах для достижения поставленных целей".



"Я очень доволен Давидом, и вполне очевидно, что он наш первый номер. Он очень хорошо выступает, но с Давидом всегда может что-нибудь случится, и ты должен быть готов к этому".



"В прошлом году у меня в "Аяксе" возникла ситуация, когда трое голкиперов были травмированы. Ты не хочешь оказаться в таком положении, сражаясь за трофеи. Ты вынужден выпускать молодого голкипера, и это может прикончить твой сезон. Ты должен быть готовым к этому", — цитирует Тен Хага Evening Standard.