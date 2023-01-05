Тен Хаг подтвердил, что МЮ приглашает Батленда

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб приглашает голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда.

Проводив Мартина Дубравку назад в "Ньюкасл" с открытием зимнего трансферного окна, "Юнайтед" остался без дублера для своего первого номера Давида Де Хеа.

В данный момент "красные дьяволы" готовятся подтвердить переход 29-летнего Батленда, и на своей пресс-конференции в четверг Тен Хаг объяснил, зачем ему потребовался Джек.

"Мартин был отозван, а для полного комплекта мы нуждаемся в трех опытных голкиперах".

"У нас есть ряд молодых голкиперов, и они хороши, но у нас так много матчей, поэтому нам нужно, чтобы три хороших голкипера принимали участие тренировках. Кроме того, когда возникнут проблемы, тебе нужен опыт в воротах для достижения поставленных целей".

"Я очень доволен Давидом, и вполне очевидно, что он наш первый номер. Он очень хорошо выступает, но с Давидом всегда может что-нибудь случится, и ты должен быть готов к этому".

"В прошлом году у меня в "Аяксе" возникла ситуация, когда трое голкиперов были травмированы. Ты не хочешь оказаться в таком положении, сражаясь за трофеи. Ты вынужден выпускать молодого голкипера, и это может прикончить твой сезон. Ты должен быть готовым к этому", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Батленд, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 21:00

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