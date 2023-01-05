Маунт рассказал, как "Челси" может остановить Холанда

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рассказал, как его команда собирается останавливать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В четверг вечером оборона "Челси" пройдет испытание лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги в лице Холанда, забившего 21 гол.



Маунт восхищается Холандом и призывает "синих" действовать сообща, чтобы сдержать норвежского нападающего.



"Он очень хороший игрок. Мы видели, как он выступает в лиге в этом сезоне, и нам будет тяжело. Нам придется действовать сообща, как команда. Потребуются усилия всех 11 игроков, чтобы остановить их".



"Конечно, это не только он — у них много хороших игроков. Выходя на такой матч, ты должен быть осведомлен о такого рода игроке, как он, но твой фокус не должен быть на нем одном".



"Мы знаем, что он может быть опасен, как и другие игроки. Это будет тяжелый матч, захватывающий матч, и тебе хочется участвовать в такого рода матчах".



"Я не думаю, что есть кто-нибудь другой, кто бы забивал так много голов и играл таким образом, как это делает он. Ему нет равных", — цитирует Маунта Sky Sports.