Маунт рассказал, как "Челси" может остановить Холанда
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рассказал, как его команда собирается останавливать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
В четверг вечером оборона "Челси" пройдет испытание лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги в лице Холанда, забившего 21 гол.
Маунт восхищается Холандом и призывает "синих" действовать сообща, чтобы сдержать норвежского нападающего.
"Он очень хороший игрок. Мы видели, как он выступает в лиге в этом сезоне, и нам будет тяжело. Нам придется действовать сообща, как команда. Потребуются усилия всех 11 игроков, чтобы остановить их".
"Конечно, это не только он — у них много хороших игроков. Выходя на такой матч, ты должен быть осведомлен о такого рода игроке, как он, но твой фокус не должен быть на нем одном".
"Мы знаем, что он может быть опасен, как и другие игроки. Это будет тяжелый матч, захватывающий матч, и тебе хочется участвовать в такого рода матчах".
"Я не думаю, что есть кто-нибудь другой, кто бы забивал так много голов и играл таким образом, как это делает он. Ему нет равных", — цитирует Маунта Sky Sports.
05.01.2023 20:00
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