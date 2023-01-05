Тренер "Бенфики" раскритиковал "Челси"

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт раскритиковал "Челси" за попытки переманить полузащитника Энцо Фернандеса.

21-летний Фернандес является целью номер один "Челси" на январь, и известно, что "синим" удалось заинтересовать игрока сборной Аргентины.



Однако "Челси" хочет получить Энцо дешевле, нежели отступные в 106 миллионов фунтов, и это раздражает Шмидта.



"Мы не хотим его продавать — ни я, ни президент. Мы знаем, что у него есть пункт об отступных, и если он хочет уйти, а кто-нибудь хочет выплатить эти отступные, тогда мы можем лишиться игрока".



"Есть клуб, который хочет заполучить его. Они пытаются соблазнить игрока, но они знают, что смогут заполучить его, только если выплатят отступные. Это неуважительно ко всем нам, к "Бенфике", потому что они пытаются вскружить голову игроку, они притворяются, что готовы выплатить отступные, а затем они хотят торговаться".



"Это все, что я собираюсь сказать насчет Энцо. Я больше не буду отвечать на эти вопросы", — цитирует Шмидта talkSPORT.