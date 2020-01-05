"Челси" объявил о приобретении Бадиашиле

Бенуа Бадиашиле "Челси" объявил о приобретении защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. Сделка оценивается в 33 миллиона фунтов.

Пройдя медобследование, Бадиашиле заключил с "Челси" контракт сразу на семь с половиной лет.

Бенуа считается одним из лучших левоногих центральных защитников Европе, отличается внушительными физическими данными и хорошо обращается с мячом.

Кроме того, Бадиашиле весьма опытен, к своему 21 году сыграв почти 150 матчей за "Монако", в том числе в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. А ранее в этом году Бенуа дебютировал за сборную Франции.

"Я так взволнован, что начинаю играть за этот клуб. Мне не терпится увидеть фанатов и начать играть в лучшей лиге мира", — сообщил Бадиашиле.

Бенуа Бадиашиле


Метки Бадиашиле, Монако, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1135

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 05.01.2023 19:06 # thegodfather
    свинособаки, вас крошили, крошат, и будут крошить!!!!!!! Такая ваша миссия на этой планете, ахахахха, быть кормом для животных аахахахаа

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  2. chelsea-69 05.01.2023 19:03 # chelsea-69
    По данным Sky Deutschland, нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Форвард получил предложения от нескольких клубов страны. Контракт Фирмино с "Ливерпулем" заканчивается в июне 2023 года.

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  3. chelsea-69 05.01.2023 19:01 # chelsea-69
    Матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Таи", который должен был пройти 5 января в Эр-Рияде, перенесен на 6 января. Решение связано с неполадками в работе электросети стадиона "Аль-Насра", вызванных сильным дождем. Встреча теперь пройдет в пятницу.

    КР7 "португальский шайтан"

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  4. scholes22 05.01.2023 18:58 # scholes22
    Путинский прикорытный барин Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии


    зае6ись ой как зае6ись

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  5. b84 05.01.2023 18:58 # b84
    один из лучших левоногих и один из хуевейших правоногих ))))

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  6. narcot 05.01.2023 18:58 # narcot
    БЕСОГОН))



    Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с ковидом, пишут СМИ

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  7. van-dijk 05.01.2023 18:56 # van-dijk
    НИГЕРСИ

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  8. chelsea-69 05.01.2023 18:56 # chelsea-69
    Вирджиния Ван Миссури

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  9. bushwacka 05.01.2023 18:55 # bushwacka
    Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Объявить перемирие именно на это время — на время рождественских (по юлианскому календарю) церковных служб — призвал глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл. Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин.

    Можете пойти накуй со своими Эрдоганами и прочими Гретами Тунбергами... Япончик Кирилл решает блеа)))))

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  10. narcot 05.01.2023 18:55 # narcot
    Владимир Путин поручил Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.


    ЯПОНЧИК ЖИВОТВОРЯЩИЙ

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  11. chelsea-69 05.01.2023 18:52 # chelsea-69
    Дайте мне 11 Рисов Джеймсов и я за 3 дня всё разьепу © В.В.Пу

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  12. pozitiv4ik 05.01.2023 18:50 # pozitiv4ik
    Райс короче хочет к Артете
    Ожидаемо
    Он же даже после матча с ним тёр на эти темки

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  13. gameboy 05.01.2023 18:47 # gameboy
    Знаете кто Артурик?

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  14. sausage 05.01.2023 18:41 # sausage
    05.01.2023 18:31 #
    mancityman

    И не говори, но зато , она отлично сосёт!!!
    (ответить)

    05.01.2023 18:33 #
    thegodfather

    о да братишка, такой сосули еще не было на фапле))))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/97788/?c=1#c7696962

    Когда стремишься к европейским ценностям всем своим существом.

    (ответить)

  15. sausage 05.01.2023 18:37 # sausage
    Бэйли решил в эти пару трансферных окон побить все рекорды Челси по трансферным фейлам. Оказывается "один из лучших левоногих защитников Европы" умело скрывался в Монако.

    (ответить)

  16. superperez101 05.01.2023 18:36 # superperez101
    сегодня за шмоньси
    шмоньси всяк лучше чем полторашки-сосалки

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  17. farot 05.01.2023 18:35 # farot
    неплохой трансфер на бумаге.
    Главное, чтобы не застеклотарился сходу

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  18. gameboy 05.01.2023 18:30 # gameboy
    Бенуа считается одним из лучших левоногих центральных защитников Европе

    Извините, но кем считается?
    Первый раз вижу этого чёрного грузина

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  19. hachidlo 05.01.2023 18:29 # hachidlo
    Новый Десаии (с)

    p.s. норм тут ватникам очко рвёт, если судить по комментам. Даже даг уже перешёл на оскорбления с основного акка, хотя раньше делал вид, что адекватный.

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  20. thegodfather 05.01.2023 18:29 # thegodfather
    топарик лютый

    енцо еще оформим, братишки? добьем бенфику или не нужен был?

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