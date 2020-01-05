"Челси" объявил о приобретении Бадиашиле

"Челси" объявил о приобретении защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. Сделка оценивается в 33 миллиона фунтов.

Пройдя медобследование, Бадиашиле заключил с "Челси" контракт сразу на семь с половиной лет.



Бенуа считается одним из лучших левоногих центральных защитников Европе, отличается внушительными физическими данными и хорошо обращается с мячом.



Кроме того, Бадиашиле весьма опытен, к своему 21 году сыграв почти 150 матчей за "Монако", в том числе в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. А ранее в этом году Бенуа дебютировал за сборную Франции.



"Я так взволнован, что начинаю играть за этот клуб. Мне не терпится увидеть фанатов и начать играть в лучшей лиге мира", — сообщил Бадиашиле.



