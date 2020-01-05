"Челси" объявил о приобретении Бадиашиле
"Челси" объявил о приобретении защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. Сделка оценивается в 33 миллиона фунтов.
Пройдя медобследование, Бадиашиле заключил с "Челси" контракт сразу на семь с половиной лет.
Бенуа считается одним из лучших левоногих центральных защитников Европе, отличается внушительными физическими данными и хорошо обращается с мячом.
Кроме того, Бадиашиле весьма опытен, к своему 21 году сыграв почти 150 матчей за "Монако", в том числе в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. А ранее в этом году Бенуа дебютировал за сборную Франции.
"Я так взволнован, что начинаю играть за этот клуб. Мне не терпится увидеть фанатов и начать играть в лучшей лиге мира", — сообщил Бадиашиле.
05.01.2023 18:00
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Райс короче хочет к Артете
Ожидаемо
Он же даже после матча с ним тёр на эти темки
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Знаете кто Артурик?
(ответить)
05.01.2023 18:31 #
mancityman
И не говори, но зато , она отлично сосёт!!!
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05.01.2023 18:33 #
thegodfather
о да братишка, такой сосули еще не было на фапле))))
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Источник: http://fapl.ru/posts/97788/?c=1#c7696962
Когда стремишься к европейским ценностям всем своим существом.
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Бэйли решил в эти пару трансферных окон побить все рекорды Челси по трансферным фейлам. Оказывается "один из лучших левоногих защитников Европы" умело скрывался в Монако.
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сегодня за шмоньси
шмоньси всяк лучше чем полторашки-сосалки
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неплохой трансфер на бумаге.
Главное, чтобы не застеклотарился сходу
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Бенуа считается одним из лучших левоногих центральных защитников Европе
Извините, но кем считается?
Первый раз вижу этого чёрного грузина
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Новый Десаии (с)
p.s. норм тут ватникам очко рвёт, если судить по комментам. Даже даг уже перешёл на оскорбления с основного акка, хотя раньше делал вид, что адекватный.
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топарик лютый
енцо еще оформим, братишки? добьем бенфику или не нужен был?
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