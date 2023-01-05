Саа: "Рэшфорд способен забивать, как Холанд и Мбаппе"

Бывший нападающий "Манчестер Юнпайтед" Луи Саа считает, что бомбардир "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд способен забивать на уровне Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, забив 12 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Саа чувствует, что Рэшфорд почуял вкус к забитым голам, и надеется, что Маркус выйдет на более высокий уровень результативности.



"Он способен забивать по 30-40 голов за сезон. Насчет этого нет сомнений. Ему это по силам. Почему Маркус Рэшфорд не может делать того же или даже больше, как Холанд или Мбаппе?"



"Эти два парня обладают отличной скоростью и чутьем, которые есть очень у немногих игроков. Они так хороши в том, что оказываются в правильных зонах и забивают различного вида голы, и Маркус начинает это делать", — цитирует Саа Daily Star.