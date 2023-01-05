ПСЖ следит за Майклом Олисе

ПСЖ проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Майклу Олисе.

21-летний Олисе является ключевым игроком "Пэлас" в этом сезоне, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.



Также Майкл считался претендентом на место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре, хотя ранее в своей карьере сыграл один матч за молодежную сборную Франции.



По информации Daily Mail, своей игрой за команду Патрика Виейра Олисе привлек внимание ПСЖ.



Парижане продолжат следить за Олисе в остатке сезона, а летом решат, будут ли выдвигать свое предложение о покупке Майкла.