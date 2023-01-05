ПСЖ следит за Майклом Олисе
ПСЖ проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Майклу Олисе.
21-летний Олисе является ключевым игроком "Пэлас" в этом сезоне, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.
Также Майкл считался претендентом на место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре, хотя ранее в своей карьере сыграл один матч за молодежную сборную Франции.
По информации Daily Mail, своей игрой за команду Патрика Виейра Олисе привлек внимание ПСЖ.
Парижане продолжат следить за Олисе в остатке сезона, а летом решат, будут ли выдвигать свое предложение о покупке Майкла.
05.01.2023 16:00
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