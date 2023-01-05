Гвардиола: "У людей другие ожидания насчет "Арсенала" и МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что люди не предъявляют тех же ожиданий к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", как к его команде.

В преддверии битвы с "Челси" в четверг вечером "Сити" уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу" восемь очков.



Гвардиола чувствует, что никто не требует от "Арсенала" завоевать титул и сделать это с большим отрывом, в отличие от "Сити", который становился чемпионом в четырех из пяти предыдущих сезонов.



"Преимущество "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в том, что никто не требует от них выиграть Премьер-Лигу с 20 очками отрыва в ноябре, как это требуют от "Манчестер Сити". Иногда это становится большой проблемой".



"Люди говорят: "Ах, да, но ведь это вы..." Да, это мы, но "Арсенал" выигрывает все свои матчи, и когда ты в семи-восьми очках впереди, это (победа в лиге) может случиться", — цитирует Гвардиолу The Independent.