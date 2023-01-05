19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 5 января, поединком "Челси" и "Манчестер Сити" завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Челси" проиграл только один из 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 4 ничьи). "Синие" не забивали лишь в одном из 23 последних поединков чемпионата на "Стэмфорд Бридж".



"Манчестер Сити" проиграл только один из 25 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (18 побед, 6 ничьих). "Горожане" могут впервые с декабря 2020 оформить два поединка чемпионата подряд без побед.



"Сити" может в четвертый рад подряд обыграть "Челси", чего прежде еще не случалось. "Синие" не забивали в трех последних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.



Голкипер "Челси" Эдуар Менди до сих пор не залечил свою колено. Среди травмированных также остаются Рис Джеймс, Нголо Канте и Армандо Бройя.



Защитник "Сити" Рубен Диаш по-прежнему вне игры с травмой задней поверхности бедра, но Эмерик Лапорт решил свои проблемы со спиной.