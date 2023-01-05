19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Тиаго Силва и Кевин Де Брюйне В четверг, 5 января, поединком "Челси" и "Манчестер Сити" завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция

"Челси" проиграл только один из 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 4 ничьи). "Синие" не забивали лишь в одном из 23 последних поединков чемпионата на "Стэмфорд Бридж".

"Манчестер Сити" проиграл только один из 25 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (18 побед, 6 ничьих). "Горожане" могут впервые с декабря 2020 оформить два поединка чемпионата подряд без побед.

"Сити" может в четвертый рад подряд обыграть "Челси", чего прежде еще не случалось. "Синие" не забивали в трех последних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.

Голкипер "Челси" Эдуар Менди до сих пор не залечил свою колено. Среди травмированных также остаются Рис Джеймс, Нголо Канте и Армандо Бройя.

Защитник "Сити" Рубен Диаш по-прежнему вне игры с травмой задней поверхности бедра, но Эмерик Лапорт решил свои проблемы со спиной.


Метки анонс тура, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 581

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 05.01.2023 14:48 # gameboy
    Норм сеча будет, пенсы настроятся, так как ниже только подвал таблицы.

    (ответить)

  2. electric 05.01.2023 14:43 # electric
    Смотреть, не смотреть, смотреть, не смотреть.
    Ромашка решит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: