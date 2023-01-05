19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 5 января, поединком "Челси" и "Манчестер Сити" завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Челси" проиграл только один из 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 4 ничьи). "Синие" не забивали лишь в одном из 23 последних поединков чемпионата на "Стэмфорд Бридж".
"Манчестер Сити" проиграл только один из 25 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (18 побед, 6 ничьих). "Горожане" могут впервые с декабря 2020 оформить два поединка чемпионата подряд без побед.
"Сити" может в четвертый рад подряд обыграть "Челси", чего прежде еще не случалось. "Синие" не забивали в трех последних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.
Голкипер "Челси" Эдуар Менди до сих пор не залечил свою колено. Среди травмированных также остаются Рис Джеймс, Нголо Канте и Армандо Бройя.
Защитник "Сити" Рубен Диаш по-прежнему вне игры с травмой задней поверхности бедра, но Эмерик Лапорт решил свои проблемы со спиной.
05.01.2023 14:00
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Норм сеча будет, пенсы настроятся, так как ниже только подвал таблицы.
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Смотреть, не смотреть, смотреть, не смотреть.
Ромашка решит
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