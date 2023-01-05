Переход Фернандеса в "Челси" на грани срыва

Переход полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса в "Челси" находится на грани срыва.

Впечатлившись игрой 21-летнего Фернандеса за сборную Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, "Челси" задумал приобрести Энцо в зимнее трансферное окно.



Контракт Фернандеса подразумевает отступные в 120 миллионов евро (106 млн. фунтов), и "Бенфика" с самого начала настаивала, что Энцо уйдет, только если "Челси" сразу заплатит указанную сумму.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, лучшее предложение "синих" составило только 85 млн. евро (75 млн. фунтов). Вполне может быть, что на этом все и закончится.



В данный момент переговоры приостановлены, и пока "Челси" и "Бенфика" не планировали новой встречи. Ожидается, что теперь "синие" обратят свой взор на альтернативные цели по укреплению центра поля.