Переход Фернандеса в "Челси" на грани срыва

Энцо Фернандес Переход полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса в "Челси" находится на грани срыва.

Впечатлившись игрой 21-летнего Фернандеса за сборную Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, "Челси" задумал приобрести Энцо в зимнее трансферное окно.

Контракт Фернандеса подразумевает отступные в 120 миллионов евро (106 млн. фунтов), и "Бенфика" с самого начала настаивала, что Энцо уйдет, только если "Челси" сразу заплатит указанную сумму.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, лучшее предложение "синих" составило только 85 млн. евро (75 млн. фунтов). Вполне может быть, что на этом все и закончится.

В данный момент переговоры приостановлены, и пока "Челси" и "Бенфика" не планировали новой встречи. Ожидается, что теперь "синие" обратят свой взор на альтернативные цели по укреплению центра поля.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. b84 05.01.2023 13:27 # b84
    я даже не знаю кто это

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  2. quavo 05.01.2023 13:25 # quavo
    Вообще дрочь на этого залупника не понимаю. Челси отскочил от фэйла

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  3. yamateh 05.01.2023 13:14 # yamateh
    за такие деньги нах нужен. в чем он хорош? ничего не увидел особенного в целом у аргентинцев играл на чм только Месси, воротчик и Ди Мария мелькал и все.

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  4. bembo 05.01.2023 13:03 # bembo
    А кто это!? *ахаха

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  5. ganinilyha 05.01.2023 13:01 # ganinilyha
    Давайте ещё и этого упустим, и так в пизде полной

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