Конте: "Кейн побьет каждый голевой рекорд"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ожидает, что нападающий Харри Кейн "побьет каждый голевой рекорд".

Накануне вечером 29-летний Кейн своим дублем помог "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.



Теперь Харри находится всего в двух голах позади Джимми Гривза, лучшего бомбардира "шпор" всех времен (264), и Конте не сомневается, что этот рекорд падет, как пали многие другие.



"Думаю, даже не стоит тратить время, описывая, каким игроком является Харри. Повторюсь, мы говорим об нападающем настоящего мирового уровня, который побьет каждый голевой рекорд".



"Для нас он является важным примером для подражания — дело не только в голе, но и в его поведении на поле. То же самое касается нашего капитана Уго (Льориса). Ты знаешь, что Харри готов сражаться, готов помогать своим партнерам по команде, готов решать ситуацию голом или результативной передачей, особенно в сложные моменты".



"В любой ситуации, позитивной и негативной, он демонстрирует отличный дух и отличный характер, преодолевая трудности. Думаю, он ведет себя таким образом в этот период и до Чемпионата Мира", — цитирует Конте The Independent.