Невилл считает, что рано говорить о чемпионстве "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что пока преждевременно говорить о победе "Арсенала" в Премьер-Лиге.

В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, на восемь очков опережая ближайшего преследователя.



Однако Невилл, восемь раз выигрывавший титул с "Манчестер Юнайтед", не спешит короновать "канониров", и считает, что просто попадание в топ-4 стало бы огромным успехом для команды Микеля Артеты.



"Сейчас и близко не нужно говорить о титуле. Сейчас даже не февраль или март. Вот в апреле или мае посмотрим. Думаю, в данный момент времени им просто нужно расслабиться — Артета хорошо делает свою работу".



"Он постарается расслабить своих игроков, он уже проходил через это в "Манчестер Сити". Это поможет им. Думаю, с ними все будет в порядке. Если они финишируют в топ-3, это будет хороший сезон для "Арсенала", сенсационный сезон", — сообщил Невилл в эфире.