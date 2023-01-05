Невилл считает, что рано говорить о чемпионстве "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что пока преждевременно говорить о победе "Арсенала" в Премьер-Лиге.
В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, на восемь очков опережая ближайшего преследователя.
Однако Невилл, восемь раз выигрывавший титул с "Манчестер Юнайтед", не спешит короновать "канониров", и считает, что просто попадание в топ-4 стало бы огромным успехом для команды Микеля Артеты.
"Сейчас и близко не нужно говорить о титуле. Сейчас даже не февраль или март. Вот в апреле или мае посмотрим. Думаю, в данный момент времени им просто нужно расслабиться — Артета хорошо делает свою работу".
"Он постарается расслабить своих игроков, он уже проходил через это в "Манчестер Сити". Это поможет им. Думаю, с ними все будет в порядке. Если они финишируют в топ-3, это будет хороший сезон для "Арсенала", сенсационный сезон", — сообщил Невилл в эфире.
05.01.2023 11:00
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