Клопп: "Будет безумно сложно попасть в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что для его команды будет "безумно сложно" квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

После поражения 3:1 от "Брентфорда" в понедельник "Ливерпуль" оказался только на шестом месте в Премьер-Лиге и теперь находится в семи очках от топ-4.



Клопп осознает важность участия в элитном европейском турнире и готов к тому, что "красным" придется сражаться до самого конца.



"Конечно, для нас крайне важно попасть в Лигу Чемпионов. Это безумно сложно".



"Люди слегка избалованы, потому что чаще всего мы справлялись с этим в предыдущие годы. Получится ли у нас в этом году, решится поздно. Нам может потребоваться время, чтобы сократить отставание. Но мы знаем, что нам нужно делать", — сообщил Клопп Bild.