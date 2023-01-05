Руни может сменить Лэмпарда во главе "Эвертона"

"Эвертон" рассматривает своего бывшего нападающего Уэйна Руни в качестве кандидата на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

Одержав всего одну победу в 10 последних матчах Премьер-Лиги, "Эвертон" обнаружил себя в зоне вылета.



В данный момент Лэмпард находится под колоссальным давлением, и The Sun утверждает, что руководство мерсисайдского клуба уже составило шорт-лист на замену Фрэнку.



В этом списке значится Руни, который в течение двух периодов поиграл за "Эвертон", а сейчас тренирует "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Также "ириски" задумываются о возвращении Роберто Мартинеса, который оставил сборную Бельгии после Чемпионата Мира в Катаре.



Шорт-лист "Эвертона" дополняют экс-наставник "Бернли" Шон Дайч и возглавляющий "Селтик" Анге Постекоглу.