Руни может сменить Лэмпарда во главе "Эвертона"

Уэйн Руни "Эвертон" рассматривает своего бывшего нападающего Уэйна Руни в качестве кандидата на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

Одержав всего одну победу в 10 последних матчах Премьер-Лиги, "Эвертон" обнаружил себя в зоне вылета.

В данный момент Лэмпард находится под колоссальным давлением, и The Sun утверждает, что руководство мерсисайдского клуба уже составило шорт-лист на замену Фрэнку.

В этом списке значится Руни, который в течение двух периодов поиграл за "Эвертон", а сейчас тренирует "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Также "ириски" задумываются о возвращении Роберто Мартинеса, который оставил сборную Бельгии после Чемпионата Мира в Катаре.

Шорт-лист "Эвертона" дополняют экс-наставник "Бернли" Шон Дайч и возглавляющий "Селтик" Анге Постекоглу.


Метки Руни, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 05.01.2023 09:50 # gameboy
    Хороший выбор, одобряю, и болельщикам этот шрек зайдёт.

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  2. kcuf 05.01.2023 09:16 # kcuf
    Руни как футболист был слабее, так и как тренер будет хуже

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  3. vals1702 05.01.2023 09:12 # vals1702
    давно пора

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  4. chelsiukpro 05.01.2023 09:07 # chelsiukpro
    Всё верно к направлению ЧШ!

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