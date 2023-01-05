"Реал" уверен в приобретении Беллингема

"Реал" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

19-летний Беллингем вызывает огромный интерес у ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", который последние месяцы считался главным претендентом на Джуда.



Однако The Independent считает, что теперь в борьбе за игрока сборной Англии лидирует "Реал", который собирает у себя лучших молодых талантов мира вроде Винисиуса, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Эдера Милитао и Эндрика.



По информации издания, "Реал" испытывает все большую уверенность, что подпишет Беллингема, которого "Боруссия" в данный момент оценивает в 130 миллионов фунтов.