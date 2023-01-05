Роналду придется отбыть двухматчевую дисквалификацию в Саудовской Аравии

Отъезд в Саудовскую Аравию не позволит нападающему Криштиану Роналду избежать двухматчевой дисквалификации, которую он схлопотал в "Манчестер Юнайтед".

Заключив роскошный двухлетний контракт с "Аль-Насром", ранее на текущей неделе Роналду был официально представлен в качестве игрока саудовского клуба.



"Аль-Наср" полностью распродал билеты на матч против "Аль-Таи" в четверг, однако ожиданиям болельщиков насчет дебюта Криштиану не суждено сбыться.



Как сообщает The Telegraph, Роналду все-таки придется отбыть свою дисквалификацию, которой он был наказан FA за то, что выбил телефон из рук подростка-аутиста после матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в апреле прошлого года.



Таким образом, дебют Роналду в Саудовской Аравии может быть отложен до матча сборной всех звезд местной лиги против ПСЖ 19 января. В противном случае Криштиану сыграет за "Аль-Наср" против "Аль-Иттифака" двумя днями позже.