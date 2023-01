Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Жоау Фелишу. "Челси" настроен опередить "Арсенал" в борьбе за Михаила Мудрика. Даррен Фергюсон в четвертый раз возглавил "Питерборо". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по аренде нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Relevo)



"Бенфика" отклонила стартовое предложение "Челси" по полузащитнику Энцо Фернандесу и требует все 106 миллионов фунтов отступных сразу. (Daily Mail)



"Астон Вилла" отказалась отпустить нападающего Данни Ингса в "Эвертон" на правах аренды. "Борнмут", "Саутгемптон" и "Вест Хэм" также хотят 30-летнего англичанина. (Daily Mail)



"Эввертон" готов продать полузащитника Абдулая Дукуре, интерес к которому уже проявил "Фулхэм". (The Athletic)



"Шахтер" отклонит улучшенное до 62 млн. фунтов предложение "Арсенала" о покупке вингера Михаила Мудрика. (Daily Mail)



"Челси" готов перебить любое предложение "Арсенала" по Мудрику. (The Independent)



"Челси" проведет встречу с делегацией "Шахтера" по Мудрику в ближайшие 24 часа. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" не планирует продавать полузащитника Матеуша Нунеша в "Ливерпуль". (90min)



"Саутгемптон" наводит справки насчет вингера "Вильярреала" Николя Джексона. (Daily Mail)



"Лестер" начал переговоры о покупке левого защитника "Копенгагена" Виктора Кристансена. (The Telegraph)



Другое



Даррен Фергюсон, сын сэра Алекса Фергюсона, в четвертый раз был назначен главным тренером "Питерборо". (Daily Mail)



"Норвич" назначает своим новым главным тренером Дэвида Вагнера. (The Guardian)



Бывший капитан "Арсенала" Сеск Фабрегас в течение нескольких дней будет помогать Джеку Уилширу тренировать команду U-18 "канониров". (The Telegraph)



После своего интервью Пирсу Моргану экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду прекратил свои отношения с агентом Жорже Мендешем, с которым они сотрудничали 20 лет. (Publico)



Вингер "Виллы" Леон Бэйли расплакался после того, как не попал по пустым воротам в матче против "Вулверхэмптона". (Daily Mail)