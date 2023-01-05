Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Жоау Фелишу. "Челси" настроен опередить "Арсенал" в борьбе за Михаила Мудрика. Даррен Фергюсон в четвертый раз возглавил "Питерборо". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по аренде нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Relevo)

"Бенфика" отклонила стартовое предложение "Челси" по полузащитнику Энцо Фернандесу и требует все 106 миллионов фунтов отступных сразу. (Daily Mail)

"Астон Вилла" отказалась отпустить нападающего Данни Ингса в "Эвертон" на правах аренды. "Борнмут", "Саутгемптон" и "Вест Хэм" также хотят 30-летнего англичанина. (Daily Mail)

"Эввертон" готов продать полузащитника Абдулая Дукуре, интерес к которому уже проявил "Фулхэм". (The Athletic)

"Шахтер" отклонит улучшенное до 62 млн. фунтов предложение "Арсенала" о покупке вингера Михаила Мудрика. (Daily Mail)

"Челси" готов перебить любое предложение "Арсенала" по Мудрику. (The Independent)

"Челси" проведет встречу с делегацией "Шахтера" по Мудрику в ближайшие 24 часа. (Daily Mail)

"Вулверхэмптон" не планирует продавать полузащитника Матеуша Нунеша в "Ливерпуль". (90min)

"Саутгемптон" наводит справки насчет вингера "Вильярреала" Николя Джексона. (Daily Mail)

"Лестер" начал переговоры о покупке левого защитника "Копенгагена" Виктора Кристансена. (The Telegraph)

Другое

Даррен Фергюсон, сын сэра Алекса Фергюсона, в четвертый раз был назначен главным тренером "Питерборо". (Daily Mail)

"Норвич" назначает своим новым главным тренером Дэвида Вагнера. (The Guardian)

Бывший капитан "Арсенала" Сеск Фабрегас в течение нескольких дней будет помогать Джеку Уилширу тренировать команду U-18 "канониров". (The Telegraph)

После своего интервью Пирсу Моргану экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду прекратил свои отношения с агентом Жорже Мендешем, с которым они сотрудничали 20 лет. (Publico)

Вингер "Виллы" Леон Бэйли расплакался после того, как не попал по пустым воротам в матче против "Вулверхэмптона". (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 06:00

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