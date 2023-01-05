"Тоттенхэм" сокрушил "Пэлас", четырежды забив во втором тайме

Харри Кейн Преобразившись во втором тайме, "Тоттенхэм" отпраздновал крупную победу в дерби против "Кристал Пэлас" — 0:4.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно победы над "Борнмутом" на выходных.

У "шпор" Эрик Дайер и Оливер Скипп заменили Бена Дэвиса и дисквалифицированного Ива Биссума.

"Тоттенхэм" чуть лучше выглядел в начале матча, контролируя мяч и нанеся несколько ударов. Однако реальных моментов гости не создали.

Постепенно хозяева стали прибавлять и свой первый момент создали на 27-й минуте, когда удар низом из пределов штрафной площади нанес Джордан Айю, однако голкипер "шпор" Уго Льорис сыграл надежно.

На 31-й минуте уже Йоаким Андерсен отважился на удар, пробив с дистанции рядом со штангой. "Пэлас" перехватил инициативу и в остатке тайма создал еще несколько моментов.

В том же духе "орлы" начали и второй тайм, но уже на 48-й минуте пропустили. Иван Перишич с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где Харри Кейн выиграл второй этаж и пробил головой — 0:1.

Не успев прийти в себя, хозяева пропустили еще раз. На 53-й минуте Кейн сыграл в стенку с Брайаном Хилем и после ответной передачи партнера нанес удар низом с правого края штрафной — 0:2.

После второго гола "Пэлас" совсем "поплыл". На 67-й минуте Сон Хен Мин не реализовал выход один на один, но спустя минуту сделал пас назад в штрафной на Мэтта Дохерти, который все-таки сделал счет разгромным — 0:3.

На 72-й минуте отличился и сам Сон. Марк Гехи не смог остановить оппонента в борьбе за верховой мяч, и южнокореец немедленно пробил в притирку со штангой — 0:4.

В остатке матча "орлы" не сопротивлялись, даже не захотев забить гол престижа.

"Тоттенхэм" провалил первый тайм, да и первый гол "шпор" был забит против логики. Несмотря на огромные игровые проблемы, команда Антонио Конте нашла способ победить и победить крупно.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 492

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. v-0987654321 05.01.2023 01:43 # v-0987654321
    Получается все Владимиры хохло(ё)бы? ;)

    (ответить)

  2. v-0987654321 05.01.2023 01:42 # v-0987654321
    Владимир Ленин дал им свет. Владимир Путин его отключит.


    сечете? ;)

    Владимир Жириновский жахал молодых лохлов))

    (ответить)

  3. v-0987654321 05.01.2023 01:28 # v-0987654321
    Владимир Ленин дал им свет. Владимир Путин его отключит.


    сечете? ;)

    (ответить)

  4. takernotagiver 05.01.2023 01:06 # takernotagiver
    Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как горит наркот, оправдываясь очередным примитивным комментарием))))

    (ответить)

  5. narcot 05.01.2023 01:00 # narcot
    4:19


    "Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", – сказал секретарь СНБО.


    4:20


    04.01.2023 23:36 #
    takernotagiver

    Орууууууууууууууу

    Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Германии войной при отказе от поставок танков
    (ответить)
    04.01.2023 23:57 #
    sausage

    Эти дебилы и сами уже поверили в свой бред, что они защищают Европу от российского вторжения. Но ганджубас у них качественный, тут не поспоришь.
    (ответить)

    (ответить)

  6. narcot 05.01.2023 00:58 # narcot
    Норм парик подорвал пуссинал и зеропук

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: