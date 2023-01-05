"Тоттенхэм" сокрушил "Пэлас", четырежды забив во втором тайме
Преобразившись во втором тайме, "Тоттенхэм" отпраздновал крупную победу в дерби против "Кристал Пэлас" — 0:4.
Стартовый состав "орлов" не изменился относительно победы над "Борнмутом" на выходных.
У "шпор" Эрик Дайер и Оливер Скипп заменили Бена Дэвиса и дисквалифицированного Ива Биссума.
"Тоттенхэм" чуть лучше выглядел в начале матча, контролируя мяч и нанеся несколько ударов. Однако реальных моментов гости не создали.
Постепенно хозяева стали прибавлять и свой первый момент создали на 27-й минуте, когда удар низом из пределов штрафной площади нанес Джордан Айю, однако голкипер "шпор" Уго Льорис сыграл надежно.
На 31-й минуте уже Йоаким Андерсен отважился на удар, пробив с дистанции рядом со штангой. "Пэлас" перехватил инициативу и в остатке тайма создал еще несколько моментов.
В том же духе "орлы" начали и второй тайм, но уже на 48-й минуте пропустили. Иван Перишич с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где Харри Кейн выиграл второй этаж и пробил головой — 0:1.
Не успев прийти в себя, хозяева пропустили еще раз. На 53-й минуте Кейн сыграл в стенку с Брайаном Хилем и после ответной передачи партнера нанес удар низом с правого края штрафной — 0:2.
После второго гола "Пэлас" совсем "поплыл". На 67-й минуте Сон Хен Мин не реализовал выход один на один, но спустя минуту сделал пас назад в штрафной на Мэтта Дохерти, который все-таки сделал счет разгромным — 0:3.
На 72-й минуте отличился и сам Сон. Марк Гехи не смог остановить оппонента в борьбе за верховой мяч, и южнокореец немедленно пробил в притирку со штангой — 0:4.
В остатке матча "орлы" не сопротивлялись, даже не захотев забить гол престижа.
"Тоттенхэм" провалил первый тайм, да и первый гол "шпор" был забит против логики. Несмотря на огромные игровые проблемы, команда Антонио Конте нашла способ победить и победить крупно.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
05.01.2023 00:55
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Получается все Владимиры хохло(ё)бы? ;)
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Владимир Ленин дал им свет. Владимир Путин его отключит.
сечете? ;)
Владимир Жириновский жахал молодых лохлов))
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Владимир Ленин дал им свет. Владимир Путин его отключит.
сечете? ;)
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Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как горит наркот, оправдываясь очередным примитивным комментарием))))
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4:19
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takernotagiver
Орууууууууууууууу
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sausage
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