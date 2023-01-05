Лэмпард останется у руля "Эвертона" на матч с "Юнайтед"

Фрэнк Лэмпард останется главным тренером "Эвертона" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую пятницу.

Лэмпард оказался под колоссальным давлением после того, как "Эвертон" потерпел восемь поражений в 11 последних матчах во всех соревнованиях и одержал лишь одну победу в 10 последних поединках Премьер-Лиги.



После унизительного домашнего поражения 1:4 от "Брайтона" в минувший вторник появились слухи, что мерсисайдский клуб размышляет об увольнении Лэмпарда, однако The Guardian утверждает, что Фрэнк избежал немедленной экзекуции.



Ожидается, что Лэмпард будет командовать "ирисками" от бровки в кубковом матче против "Юнайтед", однако будущее 44-летнего англичанина остается под большим вопросом.



Впереди у "Эвертона" в Премьер-Лиге матчи против соседей по таблице в лице "Саутгемптона" и "Вест Хэма", и отсутствие должной реакции на "Олд Траффорд" может не оставить боссам "ирисок" выбора.