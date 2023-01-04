Фирмино склоняется к продлению контракта с "Ливерпулем"

Нападающий Роберто Фирмино склоняется к продлению своего контракта с "Ливерпулем".

Действующий контракт Фирмино истекает в конце этого сезона, однако Роберто остается важной фигурой для "Ливерпуля", забив девять голов и отдав пять результативных передач в этом сезоне.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет терять 31-летнего бразильца, и тот, как утверждает Sky Sport Germany, готов ответить ему взаимностью.



В данный момент стороны продолжают переговоры, которые проходят позитивно, но окончательное решение Фирмино, зарабатывающий около 180,000 фунтов в неделю, пока не принял.



Вместе с тем к Роберто осведомлен об интересе к нему из Саудовской Аравии — но не со стороны "Аль-Насра", едва подписавшего Криштиану Роналду.