Фирмино склоняется к продлению контракта с "Ливерпулем"
Нападающий Роберто Фирмино склоняется к продлению своего контракта с "Ливерпулем".
Действующий контракт Фирмино истекает в конце этого сезона, однако Роберто остается важной фигурой для "Ливерпуля", забив девять голов и отдав пять результативных передач в этом сезоне.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет терять 31-летнего бразильца, и тот, как утверждает Sky Sport Germany, готов ответить ему взаимностью.
В данный момент стороны продолжают переговоры, которые проходят позитивно, но окончательное решение Фирмино, зарабатывающий около 180,000 фунтов в неделю, пока не принял.
Вместе с тем к Роберто осведомлен об интересе к нему из Саудовской Аравии — но не со стороны "Аль-Насра", едва подписавшего Криштиану Роналду.
04.01.2023 23:00
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КНЯЗЬ!!!
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