"Наполи" и "Барселона" хотят Жоржиньо
"Наполи" и "Барселона" заинтересованы в приглашении полузащитника "Челси" Жоржиньо свободным агентом грядущим летом.
Контракт Жоржиньо, как и его партнера по команде Нголо Канте, истекает в конце этого сезона, причем "Челси" хочет сохранить обоих.
Как утверждает Evening Standard, Жоржиньо и Канте открыты к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако пока неясно, удастся ли им договориться.
Что касается 31-летнего Жоржиньо, то он требует увеличить свою зарплату со 120,000 до 150,000 фунтов в неделю, отклонив стартовое предложение "Челси" о новой сделке.
За ситуацией вокруг Жоржиньо внимательно наблюдают "Наполи" и "Барселона", причем итальянский клуб называется главным претендентом на своего бывшего игрока.
04.01.2023 22:00
Просмотров: 192
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: