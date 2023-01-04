"Наполи" и "Барселона" хотят Жоржиньо

"Наполи" и "Барселона" заинтересованы в приглашении полузащитника "Челси" Жоржиньо свободным агентом грядущим летом.

Контракт Жоржиньо, как и его партнера по команде Нголо Канте, истекает в конце этого сезона, причем "Челси" хочет сохранить обоих.



Как утверждает Evening Standard, Жоржиньо и Канте открыты к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако пока неясно, удастся ли им договориться.



Что касается 31-летнего Жоржиньо, то он требует увеличить свою зарплату со 120,000 до 150,000 фунтов в неделю, отклонив стартовое предложение "Челси" о новой сделке.



За ситуацией вокруг Жоржиньо внимательно наблюдают "Наполи" и "Барселона", причем итальянский клуб называется главным претендентом на своего бывшего игрока.