"Наполи" и "Барселона" хотят Жоржиньо

Жоржиньо "Наполи" и "Барселона" заинтересованы в приглашении полузащитника "Челси" Жоржиньо свободным агентом грядущим летом.

Контракт Жоржиньо, как и его партнера по команде Нголо Канте, истекает в конце этого сезона, причем "Челси" хочет сохранить обоих.

Как утверждает Evening Standard, Жоржиньо и Канте открыты к тому, чтобы продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако пока неясно, удастся ли им договориться.

Что касается 31-летнего Жоржиньо, то он требует увеличить свою зарплату со 120,000 до 150,000 фунтов в неделю, отклонив стартовое предложение "Челси" о новой сделке.

За ситуацией вокруг Жоржиньо внимательно наблюдают "Наполи" и "Барселона", причем итальянский клуб называется главным претендентом на своего бывшего игрока.


Метки Барселона, Жоржиньо, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 22:00

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