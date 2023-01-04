Гвардиола: "Мы должны быть почти идеальны, чтобы настичь "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна "почти идеально" провести остаток сезона, чтобы настичь "Арсенал".

В данный момент "Сити" на восемь очков отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", сыграв на матч меньше.



По мнению Гвардиолы, для защиты чемпионского титула "горожане" должны быть безупречны сами и надеяться на то, что конкурент будет ошибаться.



"Ты можешь сократить отставание, играя хорошо и выигрывая матчи".



"Но они ("Арсенал") наберут 100 или больше очков, учитывая то, как они пока что выступают. Если они продолжат в том же духе, нам будет их не догнать".



"Я бы сказал, что мы должны быть почти идеальны от настоящего момента и до конца сезона, а также надеяться, что их игра слегка ухудшится, потому что вчера (против "Ньюкасла") они были превосходны. Посмотрим, что произойдет", — цитирует Гвардиолу The Independent.