Гвардиола: "Мы должны быть почти идеальны, чтобы настичь "Арсенал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна "почти идеально" провести остаток сезона, чтобы настичь "Арсенал".
В данный момент "Сити" на восемь очков отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", сыграв на матч меньше.
По мнению Гвардиолы, для защиты чемпионского титула "горожане" должны быть безупречны сами и надеяться на то, что конкурент будет ошибаться.
"Ты можешь сократить отставание, играя хорошо и выигрывая матчи".
"Но они ("Арсенал") наберут 100 или больше очков, учитывая то, как они пока что выступают. Если они продолжат в том же духе, нам будет их не догнать".
"Я бы сказал, что мы должны быть почти идеальны от настоящего момента и до конца сезона, а также надеяться, что их игра слегка ухудшится, потому что вчера (против "Ньюкасла") они были превосходны. Посмотрим, что произойдет", — цитирует Гвардиолу The Independent.
04.01.2023 21:00
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