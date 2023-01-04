Де Хеа хочет завершить карьеру в "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа выразил желание провести в "Манчестер Юнайтед" остаток своей карьеры.

Действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не спешит пользоваться своей опцией по продлению сотрудничества на 12 месяцев, не говоря уже о новой сделке.



Согласно слухам, "красных дьяволов" напрягает чересчур высокая зарплата Давида. Но сам 32-летний испанец не испытывает никаких сомнений насчет будущего.



"Я очень расслаблен (насчет своей контрактной ситуации). Я просто сосредоточен на тренировках и на том, чтобы играть как можно лучше. Уверен, все сложится хорошо".



"Я надеюсь остаться здесь до конца своей карьеры. Я уже говорил, что это мой клуб, я здесь много, много лет, и для меня огромная честь быть здесь, так что я счастлив здесь", — цитирует Де Хеа The Independent.