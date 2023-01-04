Де Хеа хочет завершить карьеру в "Юнайтед"
Голкипер Давид Де Хеа выразил желание провести в "Манчестер Юнайтед" остаток своей карьеры.
Действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не спешит пользоваться своей опцией по продлению сотрудничества на 12 месяцев, не говоря уже о новой сделке.
Согласно слухам, "красных дьяволов" напрягает чересчур высокая зарплата Давида. Но сам 32-летний испанец не испытывает никаких сомнений насчет будущего.
"Я очень расслаблен (насчет своей контрактной ситуации). Я просто сосредоточен на тренировках и на том, чтобы играть как можно лучше. Уверен, все сложится хорошо".
"Я надеюсь остаться здесь до конца своей карьеры. Я уже говорил, что это мой клуб, я здесь много, много лет, и для меня огромная честь быть здесь, так что я счастлив здесь", — цитирует Де Хеа The Independent.
04.01.2023 20:00
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