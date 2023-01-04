Шаде перешел из "Фрайбурга" в "Брентфорд"
"Брентфорд" объявил о переходе в клуб нападающего "Фрайбурга" Кевина Шаде.
Вторую половину этого сезона Шаде проведет в "Брентфорде" на правах аренды, после чего подпишет пятилетний контракт с "пчелами".
Постоянный трансфер 21-летнего немца нигерийского происхождения обойдется "Брентфорду" в рекордные для клуба 20 миллионов фунтов.
Шаде является продуктом академии "Фрайбурга", за первую команду которого дебютировал только в августе 2021.
В прошлом сезоне Кевин помог "Фрайбургу" занять шестое место в Бундеслиге, сыграв 23 матча во всех соревнованиях и забив четыре гола.
В этой кампании Шаде, являющийся седьмым самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, забил два гола в 12 матчах.
04.01.2023 19:00
Просмотров: 274
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
This is no ordinary love
No ordinary love
This is no ordinary love
No ordinary love
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий