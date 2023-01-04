Шаде перешел из "Фрайбурга" в "Брентфорд"

"Брентфорд" объявил о переходе в клуб нападающего "Фрайбурга" Кевина Шаде.

Вторую половину этого сезона Шаде проведет в "Брентфорде" на правах аренды, после чего подпишет пятилетний контракт с "пчелами".



Постоянный трансфер 21-летнего немца нигерийского происхождения обойдется "Брентфорду" в рекордные для клуба 20 миллионов фунтов.



Шаде является продуктом академии "Фрайбурга", за первую команду которого дебютировал только в августе 2021.



В прошлом сезоне Кевин помог "Фрайбургу" занять шестое место в Бундеслиге, сыграв 23 матча во всех соревнованиях и забив четыре гола.



В этой кампании Шаде, являющийся седьмым самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, забил два гола в 12 матчах.