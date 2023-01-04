Умер Дэвид Голд

Дэвид Голд Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Голд вместе со своим партнером Дэвидом Салливаном владел "Вест Хэмом" с 2010 года, одновременно занимая должность сопрезидента.

Голд, который до 2009 года также был совладельцем "Бирмингема", покинул этот мир в среду утром после короткой болезни.

"Дэвид Голд мирно скончался в окружении своих любимых дочерей Жаклин и Ванессы и своей невесты Лесли", — говорится в заявлении "молотобойцев".

Добавим, при Голде и Салливане "Вест Хэм обзавелся новым просторным стадионом, переехав с "Аптон Парк" на Лондонский стадион.


Метки Вест Хэм, Голд, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 18:00

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  1. mancityman 04.01.2023 18:36 # mancityman
    Достойные люди умирают!!!
    Земля пухом.



    Пидорашкинские свинособаки дохнут - они не люди!!!
    Земля этим мразям стекловатой!

    (ответить)

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