"Ливерпуль" отказался от покупки Нкунку летом

"Ливерпулю" была предложена возможность приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, однако "красные" ее отвергли.

Нкунку, который способен сыграть по всему фронту нападения, был предложен "Ливерпулю" прошлым летом, сообщает The Telegraph.



Универсальность Нкунку означает, что Кристофер мог бы стать преемником для Роберто Фирмино в долгосрочной перспективе и добавить конкуренции Мохамеду Салаху с Луисом Диасом на флангах.



Однако в тот момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и его ассистент Пеп Лейндерс решили, что игрок сборной Франции не нужен их команде.



Когда в преддверии зимнего трансферного окна "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм впереди, Нкунку уже связал свое будущее с "Челси", поэтому "красные" были вынуждены обратиться к варианту с Коди Гакпо, который был куплен из ПСВ за 37 миллионов фунтов.