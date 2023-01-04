Ван Дейк рискует пропустит несколько недель

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рискует пропустить несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Ван Дейк был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувший понедельник (3:1).

Тогда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что замена Ван Дейка была мерой предосторожности и что сам Виргил хотел продолжить игру, но он решил не рисковать.

Как сейчас сообщает The Telegraph, повреждение Ван Дейка оказалось серьезнее, нежели предполагалось изначально, и 31-летний голландец был отправлен на консультацию к профильному специалисту.

Окончательный диагноз будет поставлен Ван Дейку в ближайшие дни, но предварительно медицинский штаб "красных" ожидает, что вице-капитан команды проведет в лазарете несколько недель.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 16:00

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  1. kojan 04.01.2023 16:57 # kojan
    клуб трансгендеров посыпался...

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  2. ruchinski 04.01.2023 16:39 # ruchinski
    закат Навесопуля все ближе.

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