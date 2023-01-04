Ван Дейк рискует пропустит несколько недель

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рискует пропустить несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Ван Дейк был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувший понедельник (3:1).



Тогда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что замена Ван Дейка была мерой предосторожности и что сам Виргил хотел продолжить игру, но он решил не рисковать.



Как сейчас сообщает The Telegraph, повреждение Ван Дейка оказалось серьезнее, нежели предполагалось изначально, и 31-летний голландец был отправлен на консультацию к профильному специалисту.



Окончательный диагноз будет поставлен Ван Дейку в ближайшие дни, но предварительно медицинский штаб "красных" ожидает, что вице-капитан команды проведет в лазарете несколько недель.