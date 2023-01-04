Конте не уверен, что останется в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте в очередной раз поставил под сомнение свое будущее в клубе.

Завоевав четвертое место Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этой кампании Конте столкнулся с серьезными проблемами и пока не может обеспечить дальнейшее развитие команды.



Конте чувствует, что "Тоттенхэм" отличается от его предыдущих клубов, с которыми он мог сразу выигрывать трофеи. И Антонио до конца не уверен, что такая работа подходит ему.



"Здесь у меня другая задача. Моя задача — помочь клубу, заложить прочный фундамент, создать базу и постараться прибавить. Такова моя задача, в этом мой вызов здесь".



"Если вы попросите меня выиграть Премьер-Лигу, выиграть Лигу Чемпионов, то это не моя задача в данный момент".



"Моя задача — помочь своему клубу. В ноябре 2021, когда я заключил контракт, я обнаружил, что в силу многих причин клуб находится в другом положении".



"Я очень хорошо понимаю свою задачу, и она в том, чтобы помочь клубу двигаться в правильном направлении, помочь с выбором игроком, организацией и созданием фундамента".



"В этом мой вызов здесь. Если я останусь, значит я подписываюсь под этим. Если я не хочу с этим мириться, я должен уйти".



"Если я буду доволен своей работой и ее результатами, я продолжу здесь находиться. Если я не буду на 100 процентов убежден, я могу оставить свою работу здесь".



"Мы проделываем большую работу вместе. Я очень хорошо это знаю, и это важно", — цитирует Конте Evening Standard.