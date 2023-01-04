"Юнайтед" ведет переговоры о покупке Батленда

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры о приобретении голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда.

"Юнайтед" находится в поисках дублера для своего первого номера Давида Де Хеа после того, как 1 января Мартин Дубравка досрочно прервал свою аренду и вернулся в "Ньюкасл".



По информации The Telegraph, заменить Дубравку на "Олд Траффорд" может 29-летний Батленд, который провел 15 матчей за "Пэлас" в прошлом сезоне, но в этом не сыграл ни минуты.



Контракт Батленда с "орлами" истекает в конце сезона, поэтому Джек может быть доступен для трансфера в январе за минимальную компенсацию.



Помимо Де Хеа, "Юнайтед" также располагает 36-летним Томом Хитоном, однако тому отводится роль только третьего голкипера.