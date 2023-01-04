Лэмпарду грозит увольнение из "Эвертона"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения со своего поста.
Накануне команда Лэмпарда потерпела крупное домашнее поражение 4:1 от "Брайтона" и была освистана собственными фанатами.
Недовольство фанатов "Эвертона" объяснимо, ведь "ириски" выиграли только один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся в одном очке от зоны вылета.
По информации talkSPORT, в данный момент руководство "Эвертона" всерьез размышляет о смене рулевого, и Лэмпард может не доработать до своей первой годовщины на "Гудисон Парк".
Владелец "ирисок" Фархад Мошири уволил пять тренеров за почти семь лет, как он является крупнейшим акционером клуба, и сейчас Лэмпард имеет процент побед ниже, нежели непопулярный Рафаэль Бенитес, на смену которому Фрэнк пришел.
04.01.2023 13:00
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Давно пора. На момент увольнения Джеррарда из Виллы показатели у Виллы и Эвертона были почти одинаковые, у ирисок вроде на 2 очко всего было больше. Просто у вилланов амбиций больше и они поступили резче и взяли серьёзного тренера с именем, Эве остался мучиться с физруком, авось прокатит. Не прокатило.
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пенсовская псина.
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не прет у главных псов апл на тренерском поприще
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А вот и перспективный тренер для Челси
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