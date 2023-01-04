Лэмпарду грозит увольнение из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения со своего поста.

Накануне команда Лэмпарда потерпела крупное домашнее поражение 4:1 от "Брайтона" и была освистана собственными фанатами.



Недовольство фанатов "Эвертона" объяснимо, ведь "ириски" выиграли только один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся в одном очке от зоны вылета.



По информации talkSPORT, в данный момент руководство "Эвертона" всерьез размышляет о смене рулевого, и Лэмпард может не доработать до своей первой годовщины на "Гудисон Парк".



Владелец "ирисок" Фархад Мошири уволил пять тренеров за почти семь лет, как он является крупнейшим акционером клуба, и сейчас Лэмпард имеет процент побед ниже, нежели непопулярный Рафаэль Бенитес, на смену которому Фрэнк пришел.