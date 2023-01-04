Лэмпарду грозит увольнение из "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения со своего поста.

Накануне команда Лэмпарда потерпела крупное домашнее поражение 4:1 от "Брайтона" и была освистана собственными фанатами.

Недовольство фанатов "Эвертона" объяснимо, ведь "ириски" выиграли только один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся в одном очке от зоны вылета.

По информации talkSPORT, в данный момент руководство "Эвертона" всерьез размышляет о смене рулевого, и Лэмпард может не доработать до своей первой годовщины на "Гудисон Парк".

Владелец "ирисок" Фархад Мошири уволил пять тренеров за почти семь лет, как он является крупнейшим акционером клуба, и сейчас Лэмпард имеет процент побед ниже, нежели непопулярный Рафаэль Бенитес, на смену которому Фрэнк пришел.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 04.01.2023 13:59 # sausage
    Давно пора. На момент увольнения Джеррарда из Виллы показатели у Виллы и Эвертона были почти одинаковые, у ирисок вроде на 2 очко всего было больше. Просто у вилланов амбиций больше и они поступили резче и взяли серьёзного тренера с именем, Эве остался мучиться с физруком, авось прокатит. Не прокатило.

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  2. bangladesh 04.01.2023 13:21 # bangladesh
    пенсовская псина.

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  3. tursa 04.01.2023 13:10 # tursa
    не прет у главных псов апл на тренерском поприще

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  4. ganinilyha 04.01.2023 13:07 # ganinilyha
    А вот и перспективный тренер для Челси

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