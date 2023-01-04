"Юнайтед" не будет покупать Жиру
"Манчестер Юнайтед" исключил возможность приглашения нападающего "Милана" Оливье Жиру.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что его команда нуждается в приглашении нападающего взамен ушедшего Криштиану Роналду.
Потратив около 230 миллионов фунтов минувшим летом, "красные дьяволы" имеют крайне скромный трансферный бюджет на январь, и это осложняет поиски нужного игрока.
Возможным решением назывался 36-летний Жиру, чей контракт с "Миланом" истекает в конце сезона. Однако Daily Mail утверждает, что экс-нападающего "Челси" и "Арсенала" в "Юнайтед" не будет.
При этом Жиру отклонил предложение "Милана" о новом контракте и может покинуть "Сан-Сиро" в этом месяце, но наиболее вероятным направлением для французского ветерана является МЛС.
04.01.2023 12:00
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Больше новостей! Сначала ни с того, ни с сего выдать, что интересуются Жиру, а потом сказать, что его покупать не будут. Сразу 2 новости на пустом месте.
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