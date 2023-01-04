"Юнайтед" не будет покупать Жиру

Оливье Жиру "Манчестер Юнайтед" исключил возможность приглашения нападающего "Милана" Оливье Жиру.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что его команда нуждается в приглашении нападающего взамен ушедшего Криштиану Роналду.

Потратив около 230 миллионов фунтов минувшим летом, "красные дьяволы" имеют крайне скромный трансферный бюджет на январь, и это осложняет поиски нужного игрока.

Возможным решением назывался 36-летний Жиру, чей контракт с "Миланом" истекает в конце сезона. Однако Daily Mail утверждает, что экс-нападающего "Челси" и "Арсенала" в "Юнайтед" не будет.

При этом Жиру отклонил предложение "Милана" о новом контракте и может покинуть "Сан-Сиро" в этом месяце, но наиболее вероятным направлением для французского ветерана является МЛС.


Метки Жиру, Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 272

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 04.01.2023 12:23 # sausage
    Больше новостей! Сначала ни с того, ни с сего выдать, что интересуются Жиру, а потом сказать, что его покупать не будут. Сразу 2 новости на пустом месте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: