"Юнайтед" не будет покупать Жиру

"Манчестер Юнайтед" исключил возможность приглашения нападающего "Милана" Оливье Жиру.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что его команда нуждается в приглашении нападающего взамен ушедшего Криштиану Роналду.



Потратив около 230 миллионов фунтов минувшим летом, "красные дьяволы" имеют крайне скромный трансферный бюджет на январь, и это осложняет поиски нужного игрока.



Возможным решением назывался 36-летний Жиру, чей контракт с "Миланом" истекает в конце сезона. Однако Daily Mail утверждает, что экс-нападающего "Челси" и "Арсенала" в "Юнайтед" не будет.



При этом Жиру отклонил предложение "Милана" о новом контракте и может покинуть "Сан-Сиро" в этом месяце, но наиболее вероятным направлением для французского ветерана является МЛС.