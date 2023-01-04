"Лестер" проявил интерес к Дубравке

"Лестер" проявил интерес к голкиперу "Ньюкасла" Мартину Дубравке.

Напомним, прошлым летом "Ньюкасл" отправил Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед" на сезон 2022/23.



Однако Мартин не смог навязать конкуренции первому номеру "Юнайтед" Давиду Де Хеа и, сыграв только два матча, с открытием зимнего трансферного окна был досрочно отозван "Ньюкаслом".



Как утверждает Daily Mail, Дубравка может не задержаться на "Сент-Джеймс Парк" и уйти в другой клуб до 31 января. Речь идет как раз о "Лестере".



В этом сезоне "лисы" оказались вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, а их основной голкипер Данни Уорд демонстрирует не всегда надежную игру, поэтому опыт 33-летнего словака мог бы пригодиться команде Брендана Роджерса.