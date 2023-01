Светская хроника за среду

Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" нацелился на Кима Мин Джэ. "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" сражаются за Руслана Малиновского. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вингер "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед", однако главный тренер каталонского клуба Хави не хочет отпускать голландца. (Metro)



"Юнайтед" все еще может продать защитника Аарона Ван-Биссаку, несмотря на возвращение того в стартовый состав в последних матчах. (The Athletic)



Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ стал целью для "Ливерпуля". (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Бавария" и ПСЖ хотят полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне. (Fabrizio Romano)



"Бавария" и "Ньюкасл" хотят голкипера "Лидса" Илана Мелье. (RMC Sport)



"Ньюкасл" потерял интерес к вингеру менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму. (Football Insider)



"Тоттенхэм" охладел к вингбеку "Спортинга" Педро Порро. (Daily Mail)



"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. (Calciomercato)



"Саутгемптон" собирается купить полузащитника "Расинга" Карлоса Алькараса. (The Athletic)



"Саутгемптон" близок к покупке полузащитника загребского "Динамо" Мислава Оршича. (The Sun)



"Брентфорд" близок к покупке нападающего "Фрайбурга" Кевина Шаде за 22 миллиона фунтов. (The Times)



Переход защитника "Арсенала" Седрика Соареша в "Фулхэм" оказался под вопросом из-за завышенных ожиданий португальца по зарплате. (Evening Standard)



Другое



Экс-игрок "Арсенала" Силвиньо и поигравший за "Манчестер Сити" Пабло Сабалета были назначены главным тренером и ассистентом сборной Албании. (talkSPORT)



Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал селфи рядом с гробом Пеле. (The Sun)



Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер выпустил заявление о том, что в 18 лет, более 20 лет назад, поссорился со своей будущей женой и ударил ее по ногам. (AS)