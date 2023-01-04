Светская хроника за среду
Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" нацелился на Кима Мин Джэ. "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" сражаются за Руслана Малиновского. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Вингер "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед", однако главный тренер каталонского клуба Хави не хочет отпускать голландца. (Metro)
"Юнайтед" все еще может продать защитника Аарона Ван-Биссаку, несмотря на возвращение того в стартовый состав в последних матчах. (The Athletic)
Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ стал целью для "Ливерпуля". (Corriere dello Sport)
"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Бавария" и ПСЖ хотят полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне. (Fabrizio Romano)
"Бавария" и "Ньюкасл" хотят голкипера "Лидса" Илана Мелье. (RMC Sport)
"Ньюкасл" потерял интерес к вингеру менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму. (Football Insider)
"Тоттенхэм" охладел к вингбеку "Спортинга" Педро Порро. (Daily Mail)
"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. (Calciomercato)
"Саутгемптон" собирается купить полузащитника "Расинга" Карлоса Алькараса. (The Athletic)
"Саутгемптон" близок к покупке полузащитника загребского "Динамо" Мислава Оршича. (The Sun)
"Брентфорд" близок к покупке нападающего "Фрайбурга" Кевина Шаде за 22 миллиона фунтов. (The Times)
Переход защитника "Арсенала" Седрика Соареша в "Фулхэм" оказался под вопросом из-за завышенных ожиданий португальца по зарплате. (Evening Standard)
Другое
Экс-игрок "Арсенала" Силвиньо и поигравший за "Манчестер Сити" Пабло Сабалета были назначены главным тренером и ассистентом сборной Албании. (talkSPORT)
Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал селфи рядом с гробом Пеле. (The Sun)
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер выпустил заявление о том, что в 18 лет, более 20 лет назад, поссорился со своей будущей женой и ударил ее по ногам. (AS)
04.01.2023 10:00
Просмотров: 1384
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Последние комментарии:
В колонке трансляции матчи серии А, а из ОПЛ только одна игра святых
Да камон Миха как ты ещё удивишь нас
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Жизнь слишком переоценена и не надо бояться умирать на праведной войне, потому что мы равно попадем в рай. А вот нацисткие хохлы и поддерживающие их женственные куколды - будут гореть в аду.
Слава СВО!
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НЕ ЗАБЫВАЙ ПРО УКЛОНИСТОВ
Солдатские вдовы России - это те женщины, чьи мужья не прятались от своего воинского долга и погибли в бою. И кто как не вдовы остро чувствуют оскорбление трусостью уклонистов?
Сейчас многие такие беглецы от повесток стали возвращаться домой с уверенностью, что им удалось отсидеться под юбками да за чужими спинами. И задача солдатских вдов - не дать им быть забытыми.
Итак, краткая инструкция по поводу наших действий, если получена информация об уклонисте:
1) Передайте информацию о возвращении уклониста своему учаcтковому и в местный военкомат;
2) Если известно, где и с чьей помощью уклонист прятался - эту информацию можно направить через сайты Следственному комитету, Прокуратуре и ФСБ;
3) Постарайтеcь узнать, где в данное время работает уклонист, напишите об этом его работодателю. Если работодатель будет игнорировать или встанет на его поддержку - сообщите в ФСБ и налоговую, там быстро разберутся;
4) Попытайтесь найти все аккаунты уклониста в соцсетях, просмотрите (а лучше скопируйте) списки его друзей. Увидите там "антивоенщину" или прямое предательство России - сбрасывайте информацию в ФСБ;
5) Если Вы видите среди друзей уклониста патриотические профили - сообщите им информацию, что этот человек прячется от своего воинского долга, чем бросает тень и на свой круг общения;
6) При любой возможности (на улице, в социальной сети, на работе) задайте уклонисту прямой вопрос о том, почему он бегает от повестки. Старайтесь это делать при свидетелях или фиксировать все на телефон - начнет дерзить - пишите заявление участковому, копию сбрасывайте в ФСБ. В заявлении обязательно следует указать свой статус солдатской вдовы - это поможет продвижению дела;
7) Помни, что уклонист - это враг, подлец и предатель. И относись к нему соответственно.
#МЫВМЕСТЕ
Есть данные сосатьджа и гей фаната мю?
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«Украина защищается от дешевых российских дронов дорогими ракетами», — The New York Times
Производство дрона-камикадзе может стоить всего $20 000, в то время как стоимость запуска ракет ПВО может варьироваться от $140 000 для советских С-300 до $500 000 для американского NASAMS.
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Сегодня всей душой за пенсов........покажите что у вас есть и остались яйца
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Россияне, готовтесь к мобилизация.
Если что у меня есть 2х комнатная квартира в центре города со всеми удобствами и новые оригинальные вещи. Трансфер из Аэропорта на камри 70. Пишите
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СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ РОССИИ - ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ!
Мы - солдатские вдовы России. Мы те, кто не прятал за своими юбками своих мужей. Мы те, кто на все готов ради нашей великой Победы.
Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы - или они, здесь не найти иного выбора.
И мы просим нашего Президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах. В России десятки миллионов мужчин призывного возраста - нам есть, на кого опереться и с кем встречать врага. Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация - это то, что даст им возможность спастись.
Сейчас не время малодушничать, сейчас не время торговаться - когда Иосиф Виссарионович Сталин издавал Приказ № 227«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», который мы помним как приказ "Ни шагу назад", то он не думал о каких-то там рейтингах и недовольстве "инакомыслящих" - он мыслил категориями Победы.
Мы просим нашего Президента, нашего Верховного Главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?
Солдатские вдовы России - за большую мобилизацию! Россия - за мобилизацию! Это наша просьба, наше решение, наше требование. И мы верим, что власти нас услышат!
#Только_Победа
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Чупсииии
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Второй!!!
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