Парлор назвал единственного игрока "Арсенала", который бы играл за "Непобедимых"

Букайо Сака Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что из нынешнего состава "канониров" только вингер Букайо Сака имел бы место в старте "Непобедимых".

В сезоне 2003/04 "Арсеналу" удалось завоевать титул Премьер-Лиги, не потерпев ни одного поражения. Та команда навсегда вошла в историю, получив прозвище "Непобедимые".

В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, однако Парлор думает, что большинство игроков команды Микеля Артеты были бы недостаточно хороши для "Непобедимых".

"Что касается игроков, которые бы прошли в стартовый состав "Непобедимых", то это определенно Букайо Сака".

"Томас Партей и Гранит Джака очень хороши, но мне приходилось играть с Жилберто Силвой, который был очень недооценен", — цитирует Парлора Evening Standard.


Метки Арсенал, Парлор, Сака

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 04.01.2023 09:14 # gameboy
    Тот Жильберто был капитаном Бразилии, ясен куй

    (ответить)

  2. bembo 04.01.2023 09:03 # bembo
    Что и тре6овалось доказать.
    Я гений в этом виле спорта

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: