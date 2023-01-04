Парлор назвал единственного игрока "Арсенала", который бы играл за "Непобедимых"
Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что из нынешнего состава "канониров" только вингер Букайо Сака имел бы место в старте "Непобедимых".
В сезоне 2003/04 "Арсеналу" удалось завоевать титул Премьер-Лиги, не потерпев ни одного поражения. Та команда навсегда вошла в историю, получив прозвище "Непобедимые".
В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, однако Парлор думает, что большинство игроков команды Микеля Артеты были бы недостаточно хороши для "Непобедимых".
"Что касается игроков, которые бы прошли в стартовый состав "Непобедимых", то это определенно Букайо Сака".
"Томас Партей и Гранит Джака очень хороши, но мне приходилось играть с Жилберто Силвой, который был очень недооценен", — цитирует Парлора Evening Standard.
04.01.2023 09:00
Просмотров: 324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тот Жильберто был капитаном Бразилии, ясен куй
(ответить)
Что и тре6овалось доказать.
Я гений в этом виле спорта
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий