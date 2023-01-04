Парлор назвал единственного игрока "Арсенала", который бы играл за "Непобедимых"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что из нынешнего состава "канониров" только вингер Букайо Сака имел бы место в старте "Непобедимых".

В сезоне 2003/04 "Арсеналу" удалось завоевать титул Премьер-Лиги, не потерпев ни одного поражения. Та команда навсегда вошла в историю, получив прозвище "Непобедимые".



В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, однако Парлор думает, что большинство игроков команды Микеля Артеты были бы недостаточно хороши для "Непобедимых".



"Что касается игроков, которые бы прошли в стартовый состав "Непобедимых", то это определенно Букайо Сака".



"Томас Партей и Гранит Джака очень хороши, но мне приходилось играть с Жилберто Силвой, который был очень недооценен", — цитирует Парлора Evening Standard.