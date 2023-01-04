"Челси" надеется на прорыв в переговорах по Фернандесу в ближайшие дни

"Челси" надеется совершить прорыв в переговорах о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандесе в ближайшие дни.

Как утверждает The Telegraph, "Бенфика" открыта к продаже Фернандеса в январе, а сам Энцо полон желания отправиться в "Челси".



Вместе с тем "Бенфика" настаивает, что 21-летний игрок сборной Аргентины уйдет только за 120 миллионов евро (106 млн. фунтов), прописанных в контракте в качестве отступных.



Однако "Челси" так много заплатить не готов и призывает "Бенфику" быть адекватнее в своей оценке стоимости лучшего молодого игрока Чемпионата Мира в Катаре.



The Telegraph также опровергает появившуюся в прессе информацию о том, что "Челси" готов заплатить за Фернандеса больше, чем отступные, за возможность рассчитываться в течение нескольких лет.



Как бы то ни было, "Челси" продолжает переговоры и настроен оптимистично насчет их исхода. "Синие" рассчитывают достичь компромисса в ближайшие дни.