Тен Хаг: "МЮ хочет играть не в теннис, а в футбол"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал, что его команда оказался втянута в теннисный матч против "Борнмута".

Во вторник вечером "Юнайтед" разгромил в домашних стенах "Борнмут" со счетом 3:0 и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги, однако игра "красных дьяволов" оказалась далека от идеала, как считает Тен Хаг.



"Юнайтед" легко создавал моменты у чужих ворот, но столь же легко позволял создавать моменты сопернику, и такого рода футбол не нравится Эрику.



"Думаю, между двумя нашими областями, атакой и защитой, существует большой разрыв, и это отнимает много энергии. Мы оказались вовлечены в теннисный матч, но мы не хотим играть в теннис, мы хотим играть в футбол".



"Мы хотим продолжать контролировать мяч, продолжать играть во владение, понимать, когда нужно ускориться и пойти вперед, но мы тратим слишком много энергии на это. Линия обороны много рискует, и у нас возникают разрывы, когда нужно возвращаться назад".



"Мы должны исправить это, и это должно стать нашим следующим шагом, однако это часть процесса", — цитирует Тен Хага The Independent.