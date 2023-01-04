Артета: "Там были два пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда должна была заработать два пенальти в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Во вторник вечером "Арсенал" упустил возможность нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 10 очков, сыграв с "Ньюкаслом" вничью 0:0.



Артета остался доволен действиями своих игроков, но имеет большие претензии к арбитрам, которые оставили без внимания, как Дэн Берн схватил за футболку Габриэля Магальяэса и как Джейкоб Мерфи сыграл рукой.



"Там были два пенальти, и это очень просто. Я говорю о том, что видел. Это два скандальных решения".



"Я безмерно горжусь своими игроками. Горжусь тем, как мы играли, как мы доминировали в матче, как мы старались, как мы не опускали руки".



"Нам кое-чего не хватало в дальней трети поля, но у нас было так много моментов, а также мы недосчитались двух пенальти скандальным образом", — сообщил Артета Sky Sports.