МЮ разгромил "Борнмут" и укрепился в топ-4

Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0 и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг освежил стартовый состав своей команды с помощью Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Маркуса Рэшфорда.

В старт "вишенок" вернулись Крис Мефем и Райан Кристи.

В начале матча "Борнмут" оказался лишен мяча и был вынужден уповать на редкие контратаки. Команды мало били по воротам и почти не создавали опасных моментов.

Открыть счет на 23-й минуте помог стандарт. Кристиан Эриксен выполнил подачу со штрафного, а Каземиро нанес удар ногой в касание с границы вратарской площади — 1:0.

В дальнейшем "Юнайтед" достаточно уверенно контролировал игру, но опасных моментов не создавал. "Вишенки" и вовсе до перерыва ни разу не потревожили Давида Де Хеа.

В начале второго тайма "дьяволы" сделали счет комфортным для себя. Это Люк Шоу ударом в касание из центра штрафной завершил контратаку своей команды после передачи справа от Алехандро Гарначо — 2:0.

Гости не бросили играть и во втором тайме провели несколько неплохих атак, но хозяева выглядели гораздо лучше и были ближе к голу.

Так оно и вышло. На 78-й минуте "вишенок" выручила штанга после удара Гарначо, но спустя несколько минут Рэшфорд уже не мог промахнуться после заброса в штрафную Шоу и скидки Бруну Фернандеша — 3:0.

"Юнайтед" сыграл небезгрешно в обороне и вполне мог пропустить во втором тайме, но все равно оказался гораздо лучше "Борнмута" и свою победу абсолютно заслужил.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 932

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vinnipooh 04.01.2023 01:38 # vinnipooh
    Лэмпарда после того что они поиграли точно уволят будет как и из Челси его выгнали

    (ответить)

  2. bushwacka 04.01.2023 01:36 # bushwacka
    Кен Блок RIP

    (ответить)

  3. b84 04.01.2023 01:17 # b84
    бля и не заметил как пенсы ровно между булок попали

    (ответить)

  4. bembo 04.01.2023 01:11 # bembo
    Вообще летом мс придет за сака, имхо.

    Как раз мареза сплавят, обновят фланг.
    А арс с мудриком будет покорят лигу конференций.

    (ответить)

  5. b84 04.01.2023 01:08 # b84
    матч с вишней далеко не показатель

    (ответить)

  6. bembo 04.01.2023 01:04 # bembo
    Мю щас вообще не зависим ни от одного игрока, система выстроилась худо-бедно.
    Раньше эта команда была зависима от бруно. Щас это просто команда.
    В отличие от того же арсенала саказависимого.

    Мю с тен хагом имеют шанс за пару то вырасти в топа.

    А чупси... Ну кароч ин маджик ви траст.

    (ответить)

  7. electric 04.01.2023 01:02 # electric
    йомайо
    шо за

    (ответить)

  8. bembo 04.01.2023 01:01 # bembo
    Мю стабилен

    (ответить)

  9. gameboy 04.01.2023 01:01 # gameboy
    Рэшфорд опасный тип, поскорей бы Кейна выщимил из сборной.

    (ответить)

  10. brown-ale 04.01.2023 01:01 # brown-ale
    Шоу превратился в какого-то Кафу.

    (ответить)

  11. mancunia-planet 04.01.2023 01:00 # mancunia-planet
    Охуенно, чё. Жаль сороки не просрали, видать играли хорошо, ибо на поле Арса сейчас ничья на вес золота.

    (ответить)

  12. narcot 04.01.2023 00:59 # narcot
    Вот теперь норм главная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: