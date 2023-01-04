МЮ разгромил "Борнмут" и укрепился в топ-4

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0 и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг освежил стартовый состав своей команды с помощью Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Маркуса Рэшфорда.



В старт "вишенок" вернулись Крис Мефем и Райан Кристи.



В начале матча "Борнмут" оказался лишен мяча и был вынужден уповать на редкие контратаки. Команды мало били по воротам и почти не создавали опасных моментов.



Открыть счет на 23-й минуте помог стандарт. Кристиан Эриксен выполнил подачу со штрафного, а Каземиро нанес удар ногой в касание с границы вратарской площади — 1:0.



В дальнейшем "Юнайтед" достаточно уверенно контролировал игру, но опасных моментов не создавал. "Вишенки" и вовсе до перерыва ни разу не потревожили Давида Де Хеа.



В начале второго тайма "дьяволы" сделали счет комфортным для себя. Это Люк Шоу ударом в касание из центра штрафной завершил контратаку своей команды после передачи справа от Алехандро Гарначо — 2:0.



Гости не бросили играть и во втором тайме провели несколько неплохих атак, но хозяева выглядели гораздо лучше и были ближе к голу.



Так оно и вышло. На 78-й минуте "вишенок" выручила штанга после удара Гарначо, но спустя несколько минут Рэшфорд уже не мог промахнуться после заброса в штрафную Шоу и скидки Бруну Фернандеша — 3:0.



"Юнайтед" сыграл небезгрешно в обороне и вполне мог пропустить во втором тайме, но все равно оказался гораздо лучше "Борнмута" и свою победу абсолютно заслужил.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче