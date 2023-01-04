МЮ разгромил "Борнмут" и укрепился в топ-4
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0 и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.
Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг освежил стартовый состав своей команды с помощью Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Маркуса Рэшфорда.
В старт "вишенок" вернулись Крис Мефем и Райан Кристи.
В начале матча "Борнмут" оказался лишен мяча и был вынужден уповать на редкие контратаки. Команды мало били по воротам и почти не создавали опасных моментов.
Открыть счет на 23-й минуте помог стандарт. Кристиан Эриксен выполнил подачу со штрафного, а Каземиро нанес удар ногой в касание с границы вратарской площади — 1:0.
В дальнейшем "Юнайтед" достаточно уверенно контролировал игру, но опасных моментов не создавал. "Вишенки" и вовсе до перерыва ни разу не потревожили Давида Де Хеа.
В начале второго тайма "дьяволы" сделали счет комфортным для себя. Это Люк Шоу ударом в касание из центра штрафной завершил контратаку своей команды после передачи справа от Алехандро Гарначо — 2:0.
Гости не бросили играть и во втором тайме провели несколько неплохих атак, но хозяева выглядели гораздо лучше и были ближе к голу.
Так оно и вышло. На 78-й минуте "вишенок" выручила штанга после удара Гарначо, но спустя несколько минут Рэшфорд уже не мог промахнуться после заброса в штрафную Шоу и скидки Бруну Фернандеша — 3:0.
"Юнайтед" сыграл небезгрешно в обороне и вполне мог пропустить во втором тайме, но все равно оказался гораздо лучше "Борнмута" и свою победу абсолютно заслужил.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
04.01.2023 00:55
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Последние комментарии:
Лэмпарда после того что они поиграли точно уволят будет как и из Челси его выгнали
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Кен Блок RIP
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бля и не заметил как пенсы ровно между булок попали
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Вообще летом мс придет за сака, имхо.
Как раз мареза сплавят, обновят фланг.
А арс с мудриком будет покорят лигу конференций.
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матч с вишней далеко не показатель
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Мю щас вообще не зависим ни от одного игрока, система выстроилась худо-бедно.
Раньше эта команда была зависима от бруно. Щас это просто команда.
В отличие от того же арсенала саказависимого.
Мю с тен хагом имеют шанс за пару то вырасти в топа.
А чупси... Ну кароч ин маджик ви траст.
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йомайо
шо за
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Мю стабилен
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Рэшфорд опасный тип, поскорей бы Кейна выщимил из сборной.
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Шоу превратился в какого-то Кафу.
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Охуенно, чё. Жаль сороки не просрали, видать играли хорошо, ибо на поле Арса сейчас ничья на вес золота.
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Вот теперь норм главная
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