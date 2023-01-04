"Арсенал" и "Ньюкасл" сыграли без голов

Арсенал против Ньюкасла "Арсенал" и "Ньюкасл" разыграли захватывающую ничью, но забить друг другу не смогли — 0:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Брайтона" 31 декабря (2:4).

В нападение "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив там Криса Вуда.

Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже на третьей минуте, однако мяч после удара Мартина Эдегора полетел над перекладиной.

"Арсенал" выглядел уверенно и смело атаковал, однако "Ньюкасл" хорошо выдерживал это давление и почти не позволял сопернику создавать опасные моменты.

Следующего голевого момента пришлось ждать до 35-й минуты, когда Габриэль Магальяэс, пробивая головой, слегка не попал в створ.

Ближе к перерыву гости осмелели, провели несколько своих атак и нанесли несколько ударов, однако счет так и не был открыт.

В начале второго тайма "Ньюкасл" продолжил играть на равных, но затем решил проявить осторожность, отойдя назад и отдав мяч сопернику.

"Арсенал" больше хотел победить, но дожать соперника никак не мог. Хороший момент имел Габриэль Мартинелли, пробив рядом с дальней штангой.

Хозяева создали еще несколько моментов, включая отраженный Ником Поупом удар Эдди Нкетиа с близкого расстояния, однако гости выстояли.

"Ньюкасл" показал себя крепким орешком, подтвердив, что неслучайно располагается в топ-4. "Арсенал" сильнее хотел победить, однако был вынужден довольствоваться только одним очком.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2023 00:45

Количество просмотров Просмотров: 1346

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Последние комментарии:




  1. intervention 04.01.2023 01:04 # intervention
    Мяч на последней минуте прилетел почти прямо в ладонь игроку касла, ну да ладно, VAR бтв, они конечно хорошо фланги закрыли и Одегард всю игру пасовал спиной к воротам касла, центр у них дырявый был где Джака и Зинченко играли, но так и не смогли реализовать с него эти моменты, ну и грамотно конечно бэкапили самых сильных игроков команды Артеты

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  2. brown-ale 04.01.2023 01:01 # brown-ale
    Касл играл почти на равных и реально мог уехать с победой.

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  3. narcot 04.01.2023 01:00 # narcot
    Пидоры, главную сменили

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  4. acceptodessa 04.01.2023 00:57 # acceptodessa
    Игра рукой -100% пенальти, но реально не хотелось этого говна

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  5. gameboy 04.01.2023 00:57 # gameboy
    Микроволновки в этом матче совсем аxуели, Клопп наверно там на бровке им е6учки уже бы начал бить за такой произвол, но рассудитедьный и сдержанный Артета даже почти не реагировал на такой судейских трэшконтент, хотя имел на это все основания.

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  6. ganinilyha 04.01.2023 00:56 # ganinilyha
    Ньюкасл чемпик

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  7. acceptodessa 04.01.2023 00:56 # acceptodessa
    Вполне закономерная ничья. Я думал будет с голами.

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  8. bembo 04.01.2023 00:56 # bembo
    10 Челси 16 25

    Источник: http://fapl.ru/


    Ахаха, дарова 2016)
    Чупачупсиии

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  9. takernotagiver 04.01.2023 00:54 # takernotagiver
    Артурик - долбаеб. Говорит про саказависимость, хотя самые острые моменты были с фланга Мартинелли. По мне, лучший - Парти

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  10. bembo 04.01.2023 00:52 # bembo
    Сороки заслуживают прямщас больше на лч, чем чупси и лузерка

    Мю точно в 4

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  11. narcot 04.01.2023 00:52 # narcot
    Михуйло, меняй главную! Там скамцо догнало сорок

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  12. gameboy 04.01.2023 00:51 # gameboy
    Игра была равна
    Судья въебал говна

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  13. redwhitegun 04.01.2023 00:49 # redwhitegun
    Судьи рот шатал, и это не из за пенальти. Абсолютно непоследовательное судейство, подверженность давлению игроков, это пиздец.

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  14. superglor 04.01.2023 00:48 # superglor
    Абсолютно незаслуженная ничья. ГЕРЦОГИ намного достойнее выглядели весь матч, заднеприводным орсенальцам сильно повезло унести очко.

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  15. bembo 04.01.2023 00:48 # bembo
    Сороки монолит. Но ментально средняки еще.
    Арсенал саказависим + нытики е6аные... Это то, что им привил истеричка артета, тут не прибавить не убавить, у пепа учился все же...

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