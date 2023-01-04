"Арсенал" и "Ньюкасл" сыграли без голов
"Арсенал" и "Ньюкасл" разыграли захватывающую ничью, но забить друг другу не смогли — 0:0.
Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Брайтона" 31 декабря (2:4).
В нападение "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив там Криса Вуда.
Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже на третьей минуте, однако мяч после удара Мартина Эдегора полетел над перекладиной.
"Арсенал" выглядел уверенно и смело атаковал, однако "Ньюкасл" хорошо выдерживал это давление и почти не позволял сопернику создавать опасные моменты.
Следующего голевого момента пришлось ждать до 35-й минуты, когда Габриэль Магальяэс, пробивая головой, слегка не попал в створ.
Ближе к перерыву гости осмелели, провели несколько своих атак и нанесли несколько ударов, однако счет так и не был открыт.
В начале второго тайма "Ньюкасл" продолжил играть на равных, но затем решил проявить осторожность, отойдя назад и отдав мяч сопернику.
"Арсенал" больше хотел победить, но дожать соперника никак не мог. Хороший момент имел Габриэль Мартинелли, пробив рядом с дальней штангой.
Хозяева создали еще несколько моментов, включая отраженный Ником Поупом удар Эдди Нкетиа с близкого расстояния, однако гости выстояли.
"Ньюкасл" показал себя крепким орешком, подтвердив, что неслучайно располагается в топ-4. "Арсенал" сильнее хотел победить, однако был вынужден довольствоваться только одним очком.
"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче
04.01.2023 00:45
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Последние комментарии:
Мяч на последней минуте прилетел почти прямо в ладонь игроку касла, ну да ладно, VAR бтв, они конечно хорошо фланги закрыли и Одегард всю игру пасовал спиной к воротам касла, центр у них дырявый был где Джака и Зинченко играли, но так и не смогли реализовать с него эти моменты, ну и грамотно конечно бэкапили самых сильных игроков команды Артеты
(ответить)
Касл играл почти на равных и реально мог уехать с победой.
(ответить)
Пидоры, главную сменили
(ответить)
Игра рукой -100% пенальти, но реально не хотелось этого говна
(ответить)
Микроволновки в этом матче совсем аxуели, Клопп наверно там на бровке им е6учки уже бы начал бить за такой произвол, но рассудитедьный и сдержанный Артета даже почти не реагировал на такой судейских трэшконтент, хотя имел на это все основания.
(ответить)
Ньюкасл чемпик
(ответить)
Вполне закономерная ничья. Я думал будет с голами.
(ответить)
10 Челси 16 25
Источник: http://fapl.ru/
Ахаха, дарова 2016)
Чупачупсиии
(ответить)
Артурик - долбаеб. Говорит про саказависимость, хотя самые острые моменты были с фланга Мартинелли. По мне, лучший - Парти
(ответить)
Сороки заслуживают прямщас больше на лч, чем чупси и лузерка
Мю точно в 4
(ответить)
Михуйло, меняй главную! Там скамцо догнало сорок
(ответить)
Игра была равна
Судья въебал говна
(ответить)
Судьи рот шатал, и это не из за пенальти. Абсолютно непоследовательное судейство, подверженность давлению игроков, это пиздец.
(ответить)
Абсолютно незаслуженная ничья. ГЕРЦОГИ намного достойнее выглядели весь матч, заднеприводным орсенальцам сильно повезло унести очко.
(ответить)
Сороки монолит. Но ментально средняки еще.
Арсенал саказависим + нытики е6аные... Это то, что им привил истеричка артета, тут не прибавить не убавить, у пепа учился все же...
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