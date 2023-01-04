"Арсенал" и "Ньюкасл" сыграли без голов

"Арсенал" и "Ньюкасл" разыграли захватывающую ничью, но забить друг другу не смогли — 0:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Брайтона" 31 декабря (2:4).



В нападение "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив там Криса Вуда.



Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже на третьей минуте, однако мяч после удара Мартина Эдегора полетел над перекладиной.



"Арсенал" выглядел уверенно и смело атаковал, однако "Ньюкасл" хорошо выдерживал это давление и почти не позволял сопернику создавать опасные моменты.



Следующего голевого момента пришлось ждать до 35-й минуты, когда Габриэль Магальяэс, пробивая головой, слегка не попал в створ.



Ближе к перерыву гости осмелели, провели несколько своих атак и нанесли несколько ударов, однако счет так и не был открыт.



В начале второго тайма "Ньюкасл" продолжил играть на равных, но затем решил проявить осторожность, отойдя назад и отдав мяч сопернику.



"Арсенал" больше хотел победить, но дожать соперника никак не мог. Хороший момент имел Габриэль Мартинелли, пробив рядом с дальней штангой.



Хозяева создали еще несколько моментов, включая отраженный Ником Поупом удар Эдди Нкетиа с близкого расстояния, однако гости выстояли.



"Ньюкасл" показал себя крепким орешком, подтвердив, что неслучайно располагается в топ-4. "Арсенал" сильнее хотел победить, однако был вынужден довольствоваться только одним очком.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче