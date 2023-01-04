Хау исключает появление Роналду в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау опроверг слухи о том, что его команда может подписать нападающего Криштиану Роналду в случае попадания в Лигу Чемпионов.

На текущей неделе появилась информация, что контракт Роналду с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии содержит пункт, позволяющий Криштиану перебраться в "Ньюкасл" на правах аренды, если "сороки" завершат этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



Перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" Хау спросили об этом, и Эдди дал ясно понять, что 37-летний португалец не приедет на "Сент-Джеймс Парк".



"Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его новом приключении, но с нашей точки зрения в этих слухах нет правды", — цитирует Хау Sky Sports.